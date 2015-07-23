上半年小贷公司新增贷款162亿元 江苏仍最活跃--中国央行

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京7月23日 - 中国央行周四发布统计报告称，截至今年6月末，全国共有小额贷款公司8,951家，其中二季度增加29家；小贷公司贷款余额为9,594亿元人民币，上半年新增人民币贷款162亿元。
数据显示，江苏省依然为小额贷款最活跃的地区，小额贷款公司达636家，贷款余额为1,119.76亿元，在家数与总额上均排名全国第一。
从贷款余额上来看，重庆、浙江分别以873.55亿元、869.41亿元排名第二、三位。
四个直辖市来看，重庆在小贷公司数量和贷款总量上均远超出北京、上海、天津三个城市。其中上海贷款余额为206.68亿元，几乎为北京的两倍。（完）
详细数据请浏览央行网站：here
(发稿 王蕾；审校 张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。