中国央行对第三方网络支付征求意见 金融业务机构不可开设支付账户

路透北京7月31日 - 为完善和落实互联网金融指导意见，中国央行周五发布征求意见稿，对非银行支付机构网络支付业务管理办法向社会公开征求意见，实名制、获得业务许可，并基于客户银行账户或支付账户进行网络支付成准入硬性要求，并要求金融机构或开展金融业务的其他机构不得开立支付账户。同时，第三方互联网支付机构应加入中国支付清算协会进行自律。

意见稿规定，支付机构不得为金融机构，以及从事信贷、融资、理财、担保、货币兑换等金融业务的其他机构开立支付账户，各项资金收付业务均应基于其银行账户办理，以对相关机构进一步明晰资金流向、加强资金监管、避免风险传递。

“支付机构从事网络支付业务，需获得支付业务许可证，并获得互联网支付业务许可，以及移动电话支付业务、固定电话支付、数字电视支付等网络支付业务许可。”意见稿称。

意见稿并称，支付机构应采取有效措施核实并依法留存客户身份基本信息，建立客户唯一识别编码。且基于银行账户办理网络支付业务需要通过3个以上合法外部渠道对客户身份进行验证，而基于支付账户的个人客户开设综合账户则需要5个以上的外部渠道。

通过验证的个人账户，支付机构可为其开立综合类支付账户，支付账户余额可以用于消费、转账以及购买投资理财产品或服务。仅通过三个以上，五个以下外部渠道验证的个人客户，则仅可开立消费类支付账户，支付账户余额仅可用于消费以及转账至客户本人同名银行账户。

意见稿亦在风险管理与客户权益保护方面用大篇幅做了详尽的要求。指出建立客户风险评级管理制度，并动态调整客户风险评级。同时建立交易风险管理制度和交易监测系统等，对客户进行限额管理。并每年对其风险防控机制发布评估报告。

央行以及分支机构作为监管部门，将指定部分支付机构聘请外部审计机构，此外还要求支付机构开发或下线产品、调整收费标准或与境外机构合作，应提前一个月向央行报告。

意见稿称，对于违反相关规定的，将按照《非金融机构支付服务管理办法》与《中国人民银行法》进行惩处。（完）

(发稿 王蕾；审校)

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