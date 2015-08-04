中国央行：注重稳定金融市场预期 有效防范化解金融风险

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京8月4日 - 中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。
中国央行召开分支行行长座谈会称，将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度，保持适度流动性。
“灵活运用多种货币政策工具，及时进行预调微调，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，”央行网站刊登新闻稿称。
央行指出，要注重用好增量、盘活存量，降低社会融资成本，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度。
对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
上周召开的中共中央政治局会议明确提出，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，要保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调。 （完）
欲览详情，请点击央行网站链接 here
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。