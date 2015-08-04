中国央行：注重稳定金融市场预期 有效防范化解金融风险

路透北京8月4日 - 中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。

中国央行召开分支行行长座谈会称，将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度，保持适度流动性。

“灵活运用多种货币政策工具，及时进行预调微调，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长，”央行网站刊登新闻稿称。

央行指出，要注重用好增量、盘活存量，降低社会融资成本，加大对重点领域和薄弱环节的金融支持力度。

对于人民币汇率问题，央行重申，将进一步完善人民币汇率形成机制，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

上周召开的中共中央政治局会议明确提出，高度重视应对经济下行压力，高度重视防范和化解系统性风险，要保持宏观政策连续性和稳定性，在区间调控基础上加大定向调控力度，及时进行预调微调。 （完）

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(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)

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