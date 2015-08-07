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中国财经 | 2015年 8月 7日 星期五 15:21 BJT

7月末中国外汇储备续降至3.65万亿美元 黄金储备降至592亿美元

路透北京8月7日 - 中国央行周五公布数据显示，7月末外汇储备余额减少425亿美元至3.65万亿美元，为连续第三个月下降。

数据并显示，官方储备资产中的黄金储备为592.38亿美元，6月末为623.97亿美元；基金组织储备头寸略降至43.73亿美元，特别提款权亦略减少至104.6亿美元，其他储备资产稍增至0.68亿美元。

央行此前数据显示，今年二季度外汇储备减少400亿美元，为七个季度以来最低水平，且为连续第四个季度下降，创下有记录以来最长的季度连续下降时间。

央行7月曾表示，为进一步提高涉外数据质量和透明度，充分体现人民币国际化成果，外汇储备按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布，包括“官方储备资产”和“国际储备与外币流动性数据模板”两部分，前者一般不晚于每月初第7日发布上月数据，后者一般于每月底发布上月数据。（完）

(发稿 倪蔚丹; 审校 张喜良)

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