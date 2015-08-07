7月末中国外汇储备续降至3.65万亿美元 黄金储备降至592亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月7日 - 中国央行周五公布数据显示，7月末外汇储备余额减少425亿美元至3.65万亿美元，为连续第三个月下降。
数据并显示，官方储备资产中的黄金储备为592.38亿美元，6月末为623.97亿美元；基金组织储备头寸略降至43.73亿美元，特别提款权亦略减少至104.6亿美元，其他储备资产稍增至0.68亿美元。
央行此前数据显示，今年二季度外汇储备减少400亿美元，为七个季度以来最低水平，且为连续第四个季度下降，创下有记录以来最长的季度连续下降时间。
央行7月曾表示，为进一步提高涉外数据质量和透明度，充分体现人民币国际化成果，外汇储备按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布，包括“官方储备资产”和“国际储备与外币流动性数据模板”两部分，前者一般不晚于每月初第7日发布上月数据，后者一般于每月底发布上月数据。（完）
(发稿 倪蔚丹; 审校 张喜良)
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