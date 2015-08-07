7月末中国外汇储备续降至3.65万亿美元 黄金储备降至592亿美元

数据并显示，官方储备资产中的黄金储备为592.38亿美元，6月末为623.97亿美元；基金组织储备头寸略降至43.73亿美元，特别提款权亦略减少至104.6亿美元，其他储备资产稍增至0.68亿美元。

央行7月曾表示，为进一步提高涉外数据质量和透明度，充分体现人民币国际化成果，外汇储备按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）按月发布，包括“官方储备资产”和“国际储备与外币流动性数据模板”两部分，前者一般不晚于每月初第7日发布上月数据，后者一般于每月底发布上月数据。（完）