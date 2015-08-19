中国央行今日新增MLF操作 以缓和汇率贬值导致的流动性压力（更新版 2）

(新增市场评论)

路透上海8月19日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。

消息人士指出，本次MLF操作对象基本都是外汇业务规模较大的银行，人民币贬值后的客盘购汇相应也加大了银行购汇压力，并对人民币流动性形成抽离，因此央行出手给予补血。分析人士认为，为降低汇率波动对人民币流动性的干扰，央行后续可能还将使用更多手段进行对冲。

“应该是缓冲（短期资金压力），利率持平（于7月），也不是到期续做。”一位消息人士称。

另一位消息人士则表示，本次MLF期限为六个月，利率3.35%，“我们也有，微量新做。”

国泰君安证券研究所首席固定收益分析师徐寒飞表示，上周的汇率一次性贬值之后，引发了部分机构的贬值预期，干预操作可能引发短期流动性的偏紧。央行进行MLF操作，释放部分流动性，旨在对冲汇率对资金面的影响。

中金公司固收团队指出，短期货币市场利率的逐步回升，可能会抑制中长期债券以及其他债券收益率的下行，对宽松政策形成制约；而投资者担心央行增加逆回购投放以及MLF投放可能使得降准概率下降。不过对于央行的放松，不必拘泥于形式，要看实际效果。

中金并表示，最近几个月央行的MLF投放逐步从三个月过渡到六个月，期限有所延长，本质上也是有利于稳定市场对资金面的预期。

中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。从8月11日至今，中国银行间外汇市场人民币兑美元的成交量激增，目前累计逾2,100亿美元。

而在连续两日大贬后，央行召开吹风会表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成；人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。

但市场对人民币贬值的预期仍存，投行普遍预计明年将贬至6.5-6.6的水平。

**后续央行料仍有对冲手段**

徐寒飞谈到，事实上流动性的紧张程度并未过度，但是央行显然比市场预期的更具前瞻性，这意味着央行仍然在维持流动性宽松。一旦资金面继续紧张，后期更大力度的对冲操作可以期待。

中金公司固收团队指出，在人民币贬值后，市场担心降准可能释放放松信号，导致资金外流更为严重。而从历史数据来看，人民币的升贬值预期与经济动能强弱有关，与境内外息差高低的相关性倒不是那么强。

他们称，无论降准还是其他形式主动的流动性注入，如果有利于改善资金面和引导利率下行，有利于刺激经济，那么都将提高市场对经济信心和稳定市场对人民币预期。

中金并认为，趋势而言，央行仍会继续放松货币政策来引导名义和实际利率下行，地方债和专项金融债发行对债券利率负面的冲击有望被对冲和抵消。8月贷款需求依然较弱，在普遍缺资产的情况下，无论理财还是银行自营对债券的配置需求都比较强，仍有利于债券牛市的延续；本周国开债的发行也显示收益率曲线在逐步牛平。

中国央行此前公布的数据显示，7月中期借贷便利(MLF)操作到期收回3,845亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率持稳在3.35%。这意味着7月央行净收回中期基础货币1,345亿元，7月末余额3,800亿元。

而7月末的MLF余额中，均为六个月期品种，除当月开展操作的2,500亿元外，还有6月操作的1,300亿元，将分别于今年12月以及明年1月到期。

路透已就上述消息致电央行，但央行未立即予以置评。

除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。

此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前七个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,633亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)

(发稿 路透中文新闻部)

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