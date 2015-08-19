中国央行今日新增MLF操作 以缓和汇率贬值导致的流动性压力（更新版 2）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增市场评论)
路透上海8月19日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日向部分国有银行、股份制银行及城商行等进行了MLF（中期借贷便利）操作，全部为新增规模；此次操作应意在缓和因人民币贬值而导致的流动性趋紧压力。
消息人士指出，本次MLF操作对象基本都是外汇业务规模较大的银行，人民币贬值后的客盘购汇相应也加大了银行购汇压力，并对人民币流动性形成抽离，因此央行出手给予补血。分析人士认为，为降低汇率波动对人民币流动性的干扰，央行后续可能还将使用更多手段进行对冲。
“应该是缓冲（短期资金压力），利率持平（于7月），也不是到期续做。”一位消息人士称。
另一位消息人士则表示，本次MLF期限为六个月，利率3.35%，“我们也有，微量新做。”
国泰君安证券研究所首席固定收益分析师徐寒飞表示，上周的汇率一次性贬值之后，引发了部分机构的贬值预期，干预操作可能引发短期流动性的偏紧。央行进行MLF操作，释放部分流动性，旨在对冲汇率对资金面的影响。
中金公司固收团队指出，短期货币市场利率的逐步回升，可能会抑制中长期债券以及其他债券收益率的下行，对宽松政策形成制约；而投资者担心央行增加逆回购投放以及MLF投放可能使得降准概率下降。不过对于央行的放松，不必拘泥于形式，要看实际效果。
中金并表示，最近几个月央行的MLF投放逐步从三个月过渡到六个月，期限有所延长，本质上也是有利于稳定市场对资金面的预期。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性，并一次性贬值近2%。从8月11日至今，中国银行间外汇市场人民币兑美元的成交量激增，目前累计逾2,100亿美元。
而在连续两日大贬后，央行召开吹风会表示，人民币经过两天调整3%左右，累积贬值压力得到一次性释放，此前偏差校正已基本完成；人民币兑美元短暂波段后可以回到正常状态，人民币还是强势货币。
但市场对人民币贬值的预期仍存，投行普遍预计明年将贬至6.5-6.6的水平。
**后续央行料仍有对冲手段**
徐寒飞谈到，事实上流动性的紧张程度并未过度，但是央行显然比市场预期的更具前瞻性，这意味着央行仍然在维持流动性宽松。一旦资金面继续紧张，后期更大力度的对冲操作可以期待。
中金公司固收团队指出，在人民币贬值后，市场担心降准可能释放放松信号，导致资金外流更为严重。而从历史数据来看，人民币的升贬值预期与经济动能强弱有关，与境内外息差高低的相关性倒不是那么强。
他们称，无论降准还是其他形式主动的流动性注入，如果有利于改善资金面和引导利率下行，有利于刺激经济，那么都将提高市场对经济信心和稳定市场对人民币预期。
中金并认为，趋势而言，央行仍会继续放松货币政策来引导名义和实际利率下行，地方债和专项金融债发行对债券利率负面的冲击有望被对冲和抵消。8月贷款需求依然较弱，在普遍缺资产的情况下，无论理财还是银行自营对债券的配置需求都比较强，仍有利于债券牛市的延续；本周国开债的发行也显示收益率曲线在逐步牛平。
中国央行此前公布的数据显示，7月中期借贷便利(MLF)操作到期收回3,845亿元人民币，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率持稳在3.35%。这意味着7月央行净收回中期基础货币1,345亿元，7月末余额3,800亿元。
而7月末的MLF余额中，均为六个月期品种，除当月开展操作的2,500亿元外，还有6月操作的1,300亿元，将分别于今年12月以及明年1月到期。
路透已就上述消息致电央行，但央行未立即予以置评。
除SLO(短期流动性调节工具)、常备借贷便利(SLF)外，央行在2014年三季度创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，操作对象包括国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等。
此外，去年4月央行创设抵押补充贷款(PSL)，根据棚改贷款进度，去年和今年前七个月分别提供PSL资金3,831亿元和4,633亿元，并将PSL利率渐次由4.50%下调至目前的2.85%，以引导国开行降低棚改贷款利率，促进降低社会融资成本。(完)
(发稿 路透中文新闻部)
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