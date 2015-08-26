中国央行今日开展1400亿元SLO投放流动性 六天期利率2.3%

路透北京8月26日 - 中国央行周三表示，今日以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%。

此前一次央行SLO操作在今年1月21日，数额为1,600亿元，2至6天的加权平均中标利率为3.66%。

中国央行公开市场周二进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限七天；而据路透统计，公开市场本周将有2,400亿元资金到期，全部为逆回购。

中国央行并决定自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。

2013年1月，中国央行创设了“短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations, SLO）”，作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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