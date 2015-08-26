中国央行今日开展1400亿元SLO投放流动性 六天期利率2.3%

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京8月26日 - 中国央行周三表示，今日以利率招标方式开展了1,400亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%。
此前一次央行SLO操作在今年1月21日，数额为1,600亿元，2至6天的加权平均中标利率为3.66%。
中国央行公开市场周二进行1,500亿元人民币逆回购操作，期限七天；而据路透统计，公开市场本周将有2,400亿元资金到期，全部为逆回购。
中国央行并决定自2015年8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自2015年9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。
2013年1月，中国央行创设了“短期流动性调节工具（Short-term Liquidity Operations, SLO）”，作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。