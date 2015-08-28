中国央行今日开展600亿元SLO投放流动性 七天期利率2.35%

中国商务部称中美双方应克制、审慎使用贸易保护措施 推动产业对话
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透上海8月28日 - 中国央行周五表示，今日以利率招标方式开展了600亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，七天期加权平均中标利率为2.35%。这是本周继“双降”之后，央行第二次进行SLO操作。
央行周三以利率招标方式开展了1,400亿元SLO投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%；低于周二七天逆回购2.5%的中标利率。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。
中国央行周二晚间宣布，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。
2013年1月，中国央行创设了短期流动性调节工具（SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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路透北京5月3日 - 中国股市沪综指周三收低，连二日下跌。分析师指出，今日大盘低开后震荡，短期均线系统对指数的压制依然较重，加之盘中热点散乱，难以形成合力，雄安新区概念股获利回吐压力加大拖累大盘，料后市短线仍以震荡筑底为主。
路透北京5月3日 - 中国国土资源部最新表示，经与河北省和雄安新区共同研究，国土部计划将雄安新区作为国土资源管理改革试点和创新政策的先行先试区。