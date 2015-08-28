中国央行今日开展600亿元SLO投放流动性 七天期利率2.35%

路透上海8月28日 - 中国央行周五表示，今日以利率招标方式开展了600亿元短期流动性调节工具（SLO）投放流动性，七天期加权平均中标利率为2.35%。这是本周继“双降”之后，央行第二次进行SLO操作。

央行周三以利率招标方式开展了1,400亿元SLO投放流动性，六天期加权平均中标利率为2.3%；低于周二七天逆回购2.5%的中标利率。分析人士指出，SLO操作是为平滑降准前空窗期的流动性状况，并明确了利率政策的方向。

中国央行周二晚间宣布，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。

2013年1月，中国央行创设了短期流动性调节工具（SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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