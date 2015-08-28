中国央行本周两次SLO投放平滑资金面 但下周到期量大引担忧（更新版）

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路透上海8月28日 - 继本周宣布降准降息后，中国央行周五第二次进行SLO(短期流动性调节工具)操作。市场人士认为，央行此举意在平缓降准生效前资金面状况，同时对冲央行外汇市场干预导致的本币流动性压力。

他们并指出，结合本周逆回购放量及两次国库现金定存投放，资金供给虽得以一定缓解，但下周资金到期量大亦引发机构担忧。此外，本次SLO到期正好跨过“抗战阅兵”活动假期，亦不排除维稳意图。

中国央行稍早表示，今日以利率招标方式开展了600亿元人民币SLO投放流动性，七天期加权平均中标利率为2.35%。该利率持平于本周四进行的七天逆回购中标利率。

“阅兵献礼，不过也是对冲外占吧，正好接上降准生效了，”上海一银行交易员表示，不过央行近期频频干预外汇市场，导致成交量激增，SLO这点投放量估计还是用处不大。

因抗战胜利70周年纪念活动，中国主要金融市场下周四至下周五（9月3日-4日）休市。

上海一券商分析师称，央行保流动性是主要目的，不然汇率压力更明显，而且叠加月末因素，资金面压力不小；不过后期到期量大，即便9月6日降准生效，资金也难乐观。

本周央行公开市场共进行了3,000亿元七天期逆回购操作，单周继续净投放，规模600亿元。同时周三开展了1,400亿元SLO投放流动性，期限六天，中标利率为2.3%，到期日为下周二(9月1日)。

此外，财政部与央行今日进行的今年第八期600亿元三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.95%，较降息前本周二招标的3.0%下降5个基点(bp)。

中国央行周二晚间宣布，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。

2013年1月，中国央行创设了短期流动性调节工具（SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）

(发稿 吴芳；审校 张喜良)

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