中国央行本周两次SLO投放平滑资金面 但下周到期量大引担忧（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
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路透上海8月28日 - 继本周宣布降准降息后，中国央行周五第二次进行SLO(短期流动性调节工具)操作。市场人士认为，央行此举意在平缓降准生效前资金面状况，同时对冲央行外汇市场干预导致的本币流动性压力。
他们并指出，结合本周逆回购放量及两次国库现金定存投放，资金供给虽得以一定缓解，但下周资金到期量大亦引发机构担忧。此外，本次SLO到期正好跨过“抗战阅兵”活动假期，亦不排除维稳意图。
中国央行稍早表示，今日以利率招标方式开展了600亿元人民币SLO投放流动性，七天期加权平均中标利率为2.35%。该利率持平于本周四进行的七天逆回购中标利率。
“阅兵献礼，不过也是对冲外占吧，正好接上降准生效了，”上海一银行交易员表示，不过央行近期频频干预外汇市场，导致成交量激增，SLO这点投放量估计还是用处不大。
因抗战胜利70周年纪念活动，中国主要金融市场下周四至下周五（9月3日-4日）休市。
上海一券商分析师称，央行保流动性是主要目的，不然汇率压力更明显，而且叠加月末因素，资金面压力不小；不过后期到期量大，即便9月6日降准生效，资金也难乐观。
本周央行公开市场共进行了3,000亿元七天期逆回购操作，单周继续净投放，规模600亿元。同时周三开展了1,400亿元SLO投放流动性，期限六天，中标利率为2.3%，到期日为下周二(9月1日)。
此外，财政部与央行今日进行的今年第八期600亿元三个月期国库现金管理商业银行定期存款招标，中标利率为2.95%，较降息前本周二招标的3.0%下降5个基点(bp)。
中国央行周二晚间宣布，自8月26日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点；自9月6日起，下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点，同时实施定向降准。
2013年1月，中国央行创设了短期流动性调节工具（SLO），作为公开市场常规操作的必要补充，在银行体系流动性出现临时性波动时相机使用。（完）
(发稿 吴芳；审校 张喜良)
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