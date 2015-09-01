中国央行：中拉产能合作投资基金起步运行 首期规模100亿美元

路透北京9月1日 - 中国央行周二表示，中拉产能合作投资基金有限责任公司已正式开始运行，首期规模100亿美元，由外汇储备、国家开发银行共同出资。

刊登在央行网站的新闻稿称，该基金是中长期开发投资基金，通过股权、债权等多种方式，投资于拉美地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域，实现基金中长期财务可持续。

今年5月，李克强总理在中巴工商峰会上宣布设立中拉产能合作专项基金。为服务中拉全面合作伙伴关系，推进中拉产能合作，人民银行、外汇局会同国开行发起设立了中拉产能合作投资基金。

此前，中国央行确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元，顺利完成改革方案要求的资本金补充工作。（完）

(发稿 李贺；审校 曾祥进)

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