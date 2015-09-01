中国央行：中拉产能合作投资基金起步运行 首期规模100亿美元

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京9月1日 - 中国央行周二表示，中拉产能合作投资基金有限责任公司已正式开始运行，首期规模100亿美元，由外汇储备、国家开发银行共同出资。
刊登在央行网站的新闻稿称，该基金是中长期开发投资基金，通过股权、债权等多种方式，投资于拉美地区制造业、高新技术、农业、能源矿产、基础设施和金融合作等领域，实现基金中长期财务可持续。
今年5月，李克强总理在中巴工商峰会上宣布设立中拉产能合作专项基金。为服务中拉全面合作伙伴关系，推进中拉产能合作，人民银行、外汇局会同国开行发起设立了中拉产能合作投资基金。
此前，中国央行确认，国家外汇储备已于7月15日、7月20日通过其投资平台公司--梧桐树投资平台有限责任公司，分别向国家开发银行和中国进出口银行注资480亿美元和450亿美元，顺利完成改革方案要求的资本金补充工作。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。