中国央行封堵风险准备金征收“漏洞” 涵盖远、掉期及期权业务（更新版）

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路透上海9月2日 - 继中国央行拟对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金后，三位消息人士周三透露，央行今日再度火速发文明确外汇风险保证金征收范围，涵盖人民币远、掉期及期权等所有衍生品业务，以及时补住逃交保证金的漏洞。

他们引述央行有关通知称，代客远期售汇业务是指在未来某一时间形成客户购汇行为的人民币对外汇衍生产品业务，包括：客户远期售汇业务；客户买入或卖出期权业务、及包含多个期权的期权组合业务；客户在近端不交换本金、远端换入外汇的货币掉期；人民币购售业务中的远、掉期业务；以及客户远期购入外汇的其他业务。

据路透昨日独家报导，中国央行已于8月31日下发通知，将从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金，准备金率暂定为20%。

上述消息人士表示，央行对代客远期售汇征收保证金后，一些机构开始动了“绕道”不交保证金的脑筋，结果，央行今日再下通知，把以各种衍生品名义逃脱远期售汇准备金的“路”封死了。

“这个文就是堵住了漏洞，目的还是抑制投机性购汇。”三菱东京日联银行（中国）首席金融市场分析师李刘阳认为，央行此前只单列对代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金有“漏洞”，客户可通过期权组合、掉期等变相予以规避。

他并表示，此举对实需有影响，经估算成本增加大约200个点子左右；对投机套利而言，成本就增加很多。

一位香港交易员认为，“央行从远期、掉期市场来打击套利套汇，不失为一种相对高效和节省成本的方法。”

央行并要求，除期权和期权组合业务按名义本金的二分之一外，其他代客远期售汇业务均按名义本金的全额作为应交存外汇风险准备金的计算基准。

路透已就此事联系中国央行，但暂未获得其置评。

**封堵规避缴纳准备金路径**

在路透昨日率先披露央行新规后，外汇市场包括离岸CNH、掉期、期权等都出现异动，但是当日午后市场逐渐恢复平静。有分析人士指出，央行如果只是单纯堵住远期购汇业务，是远远不够的。

因为很多机构可以利用一些衍生品组合，来模拟远期合约的到期偿付，这样就可以绕过缴纳准备金的限制。

“昨天还说可以用synthetic forward（合成远期），（现在看）果然央妈识见不凡。”一位银行资深交易员指出。

招商银行金融市场部高级分析师万钊对路透表示，央行今天这个措施是昨天的一个加码，把所有的空子给堵住了，银行只能通过加点来给客户提供远期购汇的业务。这对投机来说，风险收益比就必须考虑。

他并称，昨日新规出来之后，远期购汇方面的成交量下降得比较快，外汇准备金要冻结一年，这个可以说是抓住了要害，“对期限较短的远期购汇可以说影响比较大，而且远期或者掉期、期权更多的交易是在短端，因此这种限制效果还是很明显的。”

但他也指出，当前措施更像是一个应急措施，特别是当前贬值预期比较强烈，购汇需求较多的情况下；但在贬值预期降温后，这种措施应该有放松的空间。

本地时间15:55，人民币兑美元即期继续上涨，中间价则连四日每天涨百点刷新三周高点，稳定市场意图明显；离岸人民币兑美元则跌0.5%至6.4510。（完）

(发稿 赵红梅/张金栋/李宏薇; 审校 张喜良) 路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。