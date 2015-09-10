中国央行放宽人民币资金池业务 便利企业境内外统筹配置（更新版）

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路透北京9月10日 - 继去年底跨境双向人民币资金池业务试点拓展至全国后，中国央行日前进一步扩大跨境人民币净流入额度上限，并降低企业准入门槛。此举是人民币国际化稳步推进的最新进展，有利于企业境内外统筹配置以降低资金使用成本。

消息人士周四引述央行最新通知称，央行继续通过净流入额上限来控制境外归集资金的规模，但将宏观审慎政策系数初始值由去年的0.1调整至0.5，同时，要求结算银行和主办企业应做好额度控制，确保任一时点净流入余额不超过上限，流出额仍未设限定。

社科院世界经济与政治研究所国际金融研究室副主任肖立晟指出，央行发文的目的旨在一以贯之推进人民币国际化，便利跨国企业利用人民币的可得性，满足其贸易和投资的需求。

他并认为，当前时点推出此项业务也是恰到好处，不会引发大规模套利行为。

民生证券固收部分析师李奇霖也表示，央行初衷是通过增加人民币的回流渠道，促进跨国企业对人民币的需求，推进人民币国际化。不过，由于通过这种方式流入的人民币资金只能进行企业间流动性调节，因此实际效果有待观察。

路透已就此事联系中国央行，但暂未获得其评论。

资金池业务作为跨境人民币回流的重要渠道，净流入额度的大幅扩大亦是顺应人民币国际使用的范围和规模稳步扩大的实际需要。

央行数据显示，截至今年7月末，境外主体持有人民币金融资产金额合计4.34万亿元。人民币跨境收支额占同期本外币跨境收支额的1/4，全国货物贸易人民币结算额占同期海关进出口额的比重达到26%，人民币已成为仅次于美元的第二大跨境结算货币。

离岸人民币兑美元周四午后突然大涨超过700个点子，创出近一个月新高，成交大增。与在岸价差亦快速收窄至300点子以内。稍早中国总理李克强表示，将稳步实现资本项目下可兑换，下一步还将允许境外央行类机构直接进入银行间外汇市场。

**降低企业资金使用成本**

中国央行去年11月发通知称，跨国企业集团原则上在境内只可设立一个跨境双向人民币资金池，央行对跨国企业集团跨境人民币资金净流入额设定上限，净流出额暂不设限。

而央行的最新通知不仅扩大跨境人民币净流入额度上限，也降低境内外成员企业的门槛，比如境内外成员企业经营时间由三年调整为一年，境内成员企业年度营业收入由不低于50亿元人民币调整至不低于10亿元；境外成员企业年度营收由不低于10亿元调整至不低于2亿元。

有股份行人士表示，以跨境人民币资金净流入额上限=资金池应计所有者权益*宏观审慎政策系数来计算，相当于原来净流入余额不能超过1个亿，现在是不能超过5个亿，企业的额度更高，且门槛降低，这进一步提高了跨国企业境内外统筹配置资金的便利性。

另有国有大行国际部人士亦持类似观点。他谈到，“境外资金成本比境内便宜，那么在资金用途上，不管是自己用做生产经营还是用作负面清单以为的用途，例如做存款，都是有收益的，划算的。”

“放宽企业限制的影响，这个不好评估，其实最终是要看人行给多少企业做登记，备案的话不一定都会同意的，最终还是要看人行放多少企业。”他并称。

央行最新通知显示，跨境双向人民币资金池业务结算银行的选择范围，从去年只能在其注册地选择一家具备国际结算业务能力的银行作为结算银行扩大至1-3家。（完）

(发稿 路透中文新闻部)

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