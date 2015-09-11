中国8月末M2同比增13.3% 当月新增人民币贷款8,096亿元--央行新闻稿

(以下为中国人民银行周五公布的2015年8月金融统计数据报告及社会融资规模报告全文)

一、广义货币增长13.3%，狭义货币增长9.3%

8月末，广义货币(M2)余额135.69万亿元,同比增长13.3%，增速与上月末持平，比去年同期高0.5个百分点；狭义货币(M1)余额36.28万亿元,同比增长9.3%，增速分别比上月末和去年同期高2.7个和3.6个百分点；流通中货币(M0)余额5.91万亿元,同比增长1.8%。当月净投放现金51亿元。

二、当月人民币贷款增加8096亿元，外币贷款减少20亿美元

8月末，本外币贷款余额97.05万亿元，同比增长14.7%。月末人民币贷款余额91.08万亿元，同比增长15.4%，增速比上月末低0.1个百分点，比去年同期高2.1个百分点。当月人民币贷款增加8096亿元，同比多增490亿元。分部门看，住户部门贷款增加3530亿元，其中，短期贷款增加675亿元，中长期贷款增加2855亿元；非金融企业及机关团体贷款增加4210亿元，其中，短期贷款增加289亿元，中长期贷款增加1217亿元，票据融资增加2457亿元;非银行业金融机构贷款减少546亿元。月末外币贷款余额9348亿美元，同比增长1.2%，当月外币贷款减少20亿美元。

三、当月人民币存款增加532亿元，外币存款增加270亿美元

8月末，本外币存款余额138.32万亿元，同比增长12.8%。月末人民币存款余额134.05万亿元，同比增长13.0%，增速分别比上月末和去年同期低0.4个和0.7个百分点。当月人民币存款增加532亿元，同比少增3723亿元。其中，住户存款增加1865亿元，非金融企业存款增加6673亿元，财政性存款减少1590亿元，非银行业金融机构存款减少7956亿元。月末外币存款余额6674亿美元，同比增长1.8%，当月外币存款增加270亿美元。

四、8 月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率和质押式债券回购月加权平均利率均为1.79%

8月份银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交53.28万亿元，日均成交2.54万亿元，日均成交比去年同期增长103.8%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长118.2%、138.9%和96.7%。

当月同业拆借加权平均利率为1.79%，比上月高0.28个百分点，比去年同期低1.38个百分点；质押式回购加权平均利率为1.79%，比上月高0.36个百分点，比去年同期低1.32个百分点。

五、8月份跨境贸易人民币结算业务发生7559亿元，直接投资人民币结算业务发生2257亿元

8月份，以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生6929亿元、630亿元、851亿元、1406亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：本月M2同比增速根据可比口径计算。

注5：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。

--以下为央行同时公布的2015年8月社会融资规模增量统计数据报告：

初步统计，2015年8月份社会融资规模增量为1.08万亿元，分别比上月和去年同期多3404亿元和1276亿元。其中，当月对实体经济发放的人民币贷款增加7756亿元，同比多增753亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少620亿元，同比多减511亿元；委托贷款增加1198亿元，同比少增453亿元；信托贷款增加317亿元，同比多增832亿元；未贴现的银行承兑汇票减少1577亿元，同比多减461亿元；企业债券净融资2875亿元，同比多941亿元；非金融企业境内股票融资479亿元，同比多262亿元。

注1：社会融资规模是指实体经济（境内非金融企业和住户，下同）从金融体系获得的资金。其中，增量指标是指一定时期内（每月、每季或每年）获得的资金额，存量指标是指一定时期末（月末、季末或年末）获得的资金余额。

注2：社会融资规模统计数据来源于人民银行、发改委、证监会、保监会、中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场交易商协会等部门。

注3：社会融资规模中的本外币贷款是指一定时期内实体经济从金融体系获得的人民币和外币贷款，不包含银行业金融机构拆放给非银行业金融机构的款项和境外贷款。

注4：2015年1月起，委托贷款统计制度进行了调整，将委托贷款划分为现金管理项下的委托贷款和一般委托贷款。社会融资规模中的委托贷款只包括由企事业单位及个人等委托人提供资金，由金融机构（即贷款人或受托人）根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等向境内实体经济代为发放、监督使用并协助收回的一般委托贷款。

注5：当期数据为初步统计数，当月比上月、比去年同期的数据为可比口径数据。(完)

(整理 李宏薇; 审校 林高丽)

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