中国央行：存款准备金考核由时点法改为平均法 不会影响当前流动性（更新版）

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路透北京9月11日 - 中国央行周五表示，自9月15日起改革存款准备金考核制度，由现行的时点法改为平均法考核，分析人士认为，短期资金面状况不会因该规则变化出现较大改变，长期而言资金面波动会降低，从而减少银行超储率。

根据中国央行网站发布的新规则，维持期内金融机构按法人存入的存款准备金日终余额算术平均值与准备金考核基数之比，不低于法定存款准备金率”即可；此外还允许金融机存款准备金日终余额与准备金考核基数之比低于法定存款准备金率1个（含）百分点以内。

“准备金考核压力从过去的5号、15号和25号分散到考核期每一日，降低过去集中缴准时造成的流动性集中需求压力，平滑资金波动。”国泰君安证券研究所首席固定收益研究员徐寒飞认为。

对此，民生证券固收部分析师李奇霖表示，之前时点法考核制度缺陷是可能放大资金面波动，“比如出于月底一般性存款余额往往会多增，那么对应5日就需要补缴一大笔准备金，放大资金面波动”。

央行有关负责人亦指出，存款准备金考核由时点法改为平均法，可以降低金融机构应对突发性支付的超额准备金需求；改革后的考核制度有助于金融机构平衡好资金运用效率和流动性安全的关系，也有利于平滑货币市场波动。

有市场人士认为，这是一种变相降准的手段。一位银行交易员表示，这相当于在任何紧张时点，不用批示直接降准一个百分点。

短期资金面的影响方面，央行指出，在当前流动性合理充裕的情况下，此次改革基本不会对市场流动性造成影响。

徐寒飞称，规则变化对资金面短期冲击较小，长期利好资金预期改善；央行允许平均准备金率低于法定存准一个百分点以内，当资金波动较大时，可通过弹性调节存准满足资金需求，流动性预期更趋稳定，银行可减少超储率。

“新规平滑了因缴准时点引发的资金面波动，也有助于减少金融机构对应急备付金的需求，可以增强金融机构在货币市场拆出资金的意愿。”李奇霖亦表示。

央行并称，下一步将按照稳健货币政策的总体要求，进一步提高公开市场操作的灵活性。

中国央行周五公布数据显示，8月新增人民币贷款8,096亿元人民币，此前路透调查中值为9,000亿元；当月末广义货币供应量(M2)，同比增长13.3%，路透调查中值为13.2%。（完）

(发稿 李贺；审校 黄凯)

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