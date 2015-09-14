中国央行：允许境外央行类机构进入银行间外汇市场 不需交风险准备金

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京9月14日 - 中国央行周一晚间称，将允许境外央行类机构直接进入中国银行间外汇市场，开展即期、远期、掉期和期权等外汇交易。
央行在其网站刊登答记者问表示，境外央行类机构进行远期、掉期和期权等衍生品交易属于银行间市场交易，不属于银行柜台业务，境外央行类机构及其交易对手都不需要为此类交易交存外汇风险准备金。
针对当日央行公布的8月份央行外汇占款减少3,184亿元人民币，央行称，除了8月份央行在外汇市场操作提供外汇流动性导致外汇储备下降外，当月外汇储备委托贷款项目进行了一些资金提款，国际市场一些主要金融资产价格出现不同程度回调也增大了外汇储备降幅，因此出现了央行外汇占款与外汇储备降幅上的不一致。
央行并称，8月份金融机构外汇买卖余额下降7,238亿元，当月央行外汇占款减少3,184亿元，二者差异较大的原因主要是银行体系外汇流动性充裕，而外汇资金运用收益比较低，部分金融机构将外汇流动性提供给企业和个人，满足企业和个人丰富资产配置的需求。
中国央行周一公布，8月金融机构外汇占款减少7,238亿元人民币，连续第二个月刷新1998年有数据以来单月最大降幅，且为7月降幅的近三倍。（完）
(发稿 王蕾；; 审校 杨淑祯)
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