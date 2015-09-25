中国央行：货币政策更加注重松紧适度 并加强和完善风险管理

路透北京9月25日 - 中国央行货币政策委员会日前召开三季度例会强调，继续实施稳健货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长；而与二季度例会不同的是，央行此次还特别指出要加强和完善风险管理。

央行网站周五刊登的会议新闻稿并称，要进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定；提高直接融资比重，降低社会融资成本。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。

央行表示，当前中国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势进一步分化，美国积极迹象继续增多，欧元区复苏基础尚待巩固，日本经济温和复苏但仍面临通缩风险，部分新兴经济体实体经济面临较多困难。

“国际金融市场和大宗商品价格波动性上升，跨市场、跨地区相互影响，风险隐患增多。”央行称，要密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化。（完）