中国降息前微信上有降息传言 内容一字不差

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 本文由路透中文网编译提供
路透北京5月11日（记者 许贵卿） - 有关降息的消息在中国央行周日降息前两个多小时就在微信上传开了。
路透在周日下午2:41分看到的微信消息称，中国将降息25个基点，并提高存款利率浮动区间上限至1.5倍。
这则微信消息称消息为中国人民银行发布，读者会被导向一个匿名网页，该网页上没有央行或政府的标志。
央行下午五点公布的声明与这则消息一字不差。
中国知名财经评论人宋清辉表示，他在周日上午就看到了微信上的相同传言。
“这样的泄密事件在中国有很多，虽然追究起来最高可以入刑…… 但没有人去追究，”宋清辉说道。
央行和腾讯 无法立即发表评论。
周日微信上传播的另外一则消息则称央行会在当天晚些时候降息50个基点。(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
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