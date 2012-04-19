财政存款缴存高峰 人行明确将适时增加流动性供给

* 本周公开市场净投放520亿元

* 财政存款上缴高峰,央行连续四周净投放

* 央行称将通过逆回购、降准增加流动性供给

* 逆回购仅能缓解短期资金紧绷,降准迟早会兑现

路透上海4月19日电---中国央行公开市场本周净投放520亿元人民币,连续第四周实现净投放;央行并对市场降低存款准备金率的预期作出正面回应,明确将稳步增加流动性供应.这显示进入财政存款缴存高峰期後,银行间资金面偏紧状况引起央行关切.

中国央行周三晚间表示,将适时通过加大逆回购操作力度、下调存款准备金率等多种方式.分析人士指出,考虑到3月末超储率处於高位,央行很有可能通过逆回购缓解短期流动性紧绷.但长期看,降准迟早会兑现.

"排序是逆回购,降准,再是公开市场到期.有逆回购的可能性,但从上期来看不得不降准."宏源证券债券高级分析师何一峰.

中国人民银行相关负责人称,将通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.3月末金融机构备付金达1.8万亿元人民币,备付率(超额存款准备金率)为2.2%,处於高位水平.

市场人士认为,央行必须维持银行间宽松流动性,降低资金利率,才能实现刺激信贷,刺激经济的作用.逆回购的操作方式可以帮助市场度过资金紧张时点,但毕竟具有时效性.长期看,降准政策仍可期.时点的选择则要根据新增外汇占款和贷款投放情况相机抉择.

央行在接受新华社专访时同时表示,下一步将灵活调节银行体系流动性.综合考虑外汇占款流入、市场资金需求变动、短期特殊因素平滑等情况,合理采取有针对性的流动性管理操作.

央行周四公告显示,公开市场今日进行的200亿元91天期正回购,中标利率持平於3.14%.

**短期资金情况堪忧**

未来两周公开市场到期规模将逐步萎缩,且4月最後一周到期规模为0,对流动性的补给能力进一步降低.面对财政存款的缴存高峰、月末等因素,4月末银行间资金情况堪忧,届时央行很可能出手逆回购,助市场度过"危机".

同时,何一峰指出,当前的市场流动性得益於公开市场到期以及前期较为富裕的资金面.由於财政存款的上缴,将逐步消耗资金.若5月不降准,资金的紧张程度是可预见的,这显然与当前货币政策方向不相符和.

据路透统计显示,央行公开市场4月央票和正回购到期量为3,990亿元,较3月增近六成,且为2011年6月以来的最高单月到期量.而5月到期量将降至2,270亿元.

"财政存款上缴的时候,不配合一个宽松政策的话,价格还是会上去的,对实体经济也是不利."上海一银行交易员亦指出.

近几年统计数据显示,每年四五月份间,主要因缴税等因素,银行体系会有相当规模的资金以财政存款的形式流向央行,从而减少商业银行的流动性.

"沿用之前的思维.你要是出了问题,我来救你,也不让你资金面特别宽松,感觉还是偏被动的流动性管理,而不是主动的放松.货币政策主动放松的迹象还不明显."何一峰称.

央行公开市场此前连续三周实现净投放.上周由於到期规模较大,资金净投放大幅增至1,120亿元.正回购操作利率均连续持稳.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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央票发行(周二) --

(周四) --

正回购 (周二) 330

(周四) 200

央票到期 550

正回购到期 500

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净投放 520 (完)

--发稿 冉莹; 审校 黄凯

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