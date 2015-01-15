央行：引导信贷和社融平稳适度增长 加快推进利率市场化改革

路透北京1月15日 - 中国央行近日召开会议部署2015年货币信贷和金融市场重点工作，今年将继续实施稳健的货币政策，引导货币信贷和社会融资平稳适度增长，并加快推进利率市场化改革。

央行网站周四刊登的新闻稿强调，今年将更加注重松紧适度、定向调控和改革创新，保持流动性合理充裕；将在区间调控的基础上加强定向调控，促进信贷结构优化；同时进一步完善人民币汇率市场化形成机制。

会议提出，今年要积极发挥信贷政策在转方式调结构中的作用，更加注重坚持问题导向、运用金融市场工具和政策协调。要围绕实体经济中出现的突出问题，加强指导和调控，推动金融产品和服务创新，加强信贷政策与货币政策、财政政策、监管政策和产业政策的协调配合。

周四稍早公布的中国12月新增信贷和M2增速均低于预期，但放量至1万亿元左右的非信贷融资更引人注目。自去年11月降息以来，央行除进行MLF等局部操作外，公开市场等一直空窗，市场对未来货币政策的预期渐趋分化，全面放松观点不再一统天下。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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