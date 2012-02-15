周小川：中国对欧元区有信心 将继续投资欧债（更新版）

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* 中国对欧元区有信心,将继续投资欧债

* 相信欧盟有能力解决主权债务危机

* 欧盟官员重申将积极应对危机

路透北京2月15日电---中国人民银行行长周小川称,对欧元区有信心,并支持其采取的各项措施.中国除了将继续投资欧债,亦将通过国际货币基金组织(IMF)和欧洲金融稳定机构(EFSF)等渠道更多的参与解决欧债问题.

周小川周三在北京对外经贸大学发表讲话时并表示,相信欧盟即将签署的稳定治理条约,将有力提高欧元区国家财政的可持续性,改善主权债务危机状况.

"中方将继续按照安全性,流动性,保值增值的原则投资于欧盟国家的政府债,"周小川表示,坚信欧盟有能力解决主权债务危机问题,且欧元将更进一步成为世界上最重要的主权货币之一.

他并称,"中国央行和欧洲央行(ECB)一直维持密切合作和联系,在许多政策领域互相支持.中国央行坚定支持ECB近期为化解危机采取的举措."

中国是欧盟的全面战略夥伴和主要贸易夥伴,拥有全球最大规模的外汇储备,高达3.2万亿美元,其中三分之二投资于美元计价资产.而据经济学家们预计,中国已将五分之一外储投资于欧元资产.

欧盟26国之间围绕强化财政准则的政府间条约将在2013年3月前敲定,旨在对各国支出进行更加深入的审查,从而避免类似的债务危机重演.

对此,周小川认为,相关财政协议的签订标志着欧元区各国向更紧密的经济和财政联盟方向迈出重要的一步.同时,中国支持欧盟为化解欧债危机所做出的努力,且中国和欧元区在许多政策上可以相互支持.

中国总理温家宝本周二重申对欧洲的支持立场,称中国已做好了加大参与解决欧债问题力度的准备.而本月初,他亦表示,中国正考虑更大力参与到欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)之中.

**欧洲将积极应对危机**

前来北京出席中国-欧盟峰会的欧盟执委会主席巴罗索,在同一场合亦就欧元区形势坦言道,欧元区正处在关键时刻,但正努力化解危机以确保稳定.

他并称,欧洲的趋势是进一步整固,而非分裂.欧洲央行(ECB)正采取积极举措向银行体系挹注流动性.

欧债危机阴霾经久不散,周一评级机构穆迪在调降意大利等六国评级同时,预警英、法、奥亦面临降级风险,在全球金融市场引发轩然大波,欧元急跌.

穆迪表示,可能调降法国、英国和奥地利的AAA评级.穆迪并下调了包括意大利、葡萄牙和西班牙在内的其它六个欧洲国家的债信评等,指因欧债危机带来的风险加大.

欧洲理事会主席范龙佩亦表示,欧盟经济必须加快增长、创造更多就业,追求竞争优势.

受欧洲主权债务危机影响,英国、意大利和法国等12个欧洲经济体已深度疲弱,且损及成长.范龙佩此前就预计,2012年欧盟经济体将面临温和停滞.(完)

--发稿 沈燕/尹嫄婷; 审校 乔艳红

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