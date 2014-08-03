人行报告：融资难、融资贵成因复杂 需全面深化改革标本兼治

路透上海8月2日 - 中国人民银行周五晚间发布二季度货币政策执行报告称，“融资难、融资贵”的成因非常复杂，既有宏观经济因素又有微观运行问题，既有实体经济因素又有金融问题，其中债务率较高及风险溢价上升是重要原因，这又与股本融资不足、部分主体存在财务软约束、经济增长对投资的依赖较大等体制机制性因素有关。

要解决这一问题要依靠全面深化改革，标本兼治，包括着力调整结构、优化信贷投向，抑制金融机构筹资成本不合理上升，缩短企业融资链条，清理整顿不合理收费，优化商业银行小微企业贷款管理，积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，增加金融供给，大力发展直接融资等。

以下为中国央行二季度货币政策执行报告中题为“关于社会融资成本问题的观察”的专栏全文：

近期以来，一些企业和地方反映资金紧张、融资成本上升较多，社会各界对此也比较关注。融资成本直接表现为资金价格的变化，从深层次看，则是国民经济总供求关系与一系列结构性因素在资金价格层面的反映。需客观、全面、动态地观察和看待这一问题。

随着金融市场发展和利率市场化不断推进，金融产品更趋丰富，利率品种也更加多元。观察融资成本变化，既需要考量贷款、债券、信托、民间融资等各类融资渠道的利率水平，也要观察不同利率期限结构状况，还应考察大企业、中小企业等不同主体融资成本的差异，此外也需要考虑非利率费用的高低。从2014年以来的情况看，贷款利率和企业债券利率有所下行，整体融资成本较上年末稳中略降，但部分企业特别是小微企业融资不易、成本较高的结构性问题较为突出。

一般而言，利率变化具有自动调节资金供求的作用，从需求方面看，若经济主体感到融资成本过高，融资需求就会下降，货币信贷增长放缓，利率会随之回落，进而形成新的均衡。从供给方面看，货币信贷供给增加会使利率水平下降，从而自发起到调节资金供求的作用。但值得注意的是，在当前部分企业反映“融资难、融资贵”问题更加突出的同时，货币信贷总量仍保持了较快增长，6月末M2同比增速已超出二季度GDP名义增速达5.7个百分点，流动性总体充裕，全社会债务率仍在上升。这表明经济中可能存在影响供求平衡的结构性问题。从经济理论的基本框架看，意愿储蓄和意愿投资共同决定（实际）利率水平。近几年来我国储蓄率降幅明显超出投资率降幅，这就可能出现在投资增速总体趋缓的情况下（实际）利率反而上升的情况，这反映出全社会投资和债务需求相对储蓄供给过于旺盛，同时供给面的一些结构性因素也会对融资成本产生影响。

导致全社会债务融资贵有多方面原因。一是企业债务率较高，债务负担与融资需求相互推动。近几年来，我国整体债务率尤其是非金融企业债务上升较快，由于前期杠杆率较高和融资较多，会产生持续的融资需求并可能推高利率水平。二是“财务软约束”拉高了融资利率。一些部门对资金价格不敏感，部分低效率企业占用大量信贷资源，挤占了其他实体经济特别是小微企业的融资机会。而正因为有这些高承受力需求的存在，一定程度上使得银行及理财产品、互联网金融等创新业务有能力向客户支付高息，导致银行负债端成本提升。三是股本融资发展不足，企业对债务融资依赖较高。国际金融危机之前的几年，企业在资本市场

上的股本融资相对较多，企业债务率总体是下降的。但近年来股本融资萎缩，2013年企业境内股票市场融资仅为2219亿元，企业对债务融资尤其是银行贷款的依赖明显上升。此外还应看到，部分地区金融供给和竞争不足、经济调整期加之小微企业和“三农”领域抗风险能力相对较弱等导致风险溢价提高、社会信用基础制度不完善、融资过程中存在一些不合理附加费用等也推高了企业融资成本。国外非常规货币政策回归常规的过程也产生了溢出影响。

综上所述，“融资难、融资贵”的成因非常复杂，既有宏观经济因素又有微观运行问题，既有实体经济因素又有金融问题，其中债务率较高及风险溢价上升是重要原因，这又与股本融资不足、部分主体存在财务软约束、经济增长对投资的依赖较大等体制机制性因素有关。解决“融资难、融资贵”问题要依靠全面深化改革，标本兼治。近日国务院常务会议就完善金融支持、多措并举缓解企业融资成本高问题进行了部署，这包括继续坚持稳健的货币政策，着力调整结构、优化信贷投向，抑制金融机构筹资成本不合理上升，缩短企业融资链条，清理整顿不合理收费，优化商业银行小微企业贷款管理，积极稳妥发展面向小微企业和“三农”的特色中小金融机构，增加金融供给，大力发展直接融资，完善商业银行考核评价体系，大力发展支持小微企业获得信贷服务的保险产品以及有序推进利率市场化改革等十方面举措。总体看，要通过进一步推动结构性改革和调整，深化金融体制改革，加强金融服务和监管，为做强实体经济、扩大就业和改善民生提供金融支持。（完）

(整理 边竞; 审校 张喜良)

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