中国M2预期增速传递适度从紧信号

* M2预期增长目标13%,是自“十一五”以来的最低目标值

* 在换届之年，向市场传递流动性不会宽松的信号

* 货币政策趋于保守，财政政策更积极

* 社会融资增速或将长期高于M2增速

作者 谢衡

路透北京3月7日 - 13%的广义货币供应量（M2）预期增长目标，是自“十一五”(2006-2010年)以来这一指标的最低目标值。

中国货币当局或正是用这样一个数字，向市场传递不会货币超发的政策意图，打消新一届官员对宽松流动性的期望。

“预先给出这个信号，有助于稳定经济，防止经济过热，防止资产泡沫重新兴起，这是个审慎的目标”,中国社会科学院学部委员余永定认为。他表示，这反映了央行试图适度从紧的意向。

央行行长周小川在参加两会时说，“这个数字与往年比较起来，还是强调货币供应量不能过快地增长...还是应该朝这个方向来理解的。”

中国央行的公开市场操作也体现了这个方向。本周已是春节后连续第三周中国公开市场维持净回笼，反映流动性宽松非央行所乐见。

但在政府换届之年，新一轮城镇化建设方兴未艾，宏观经济的回暖亦带动企业的融资需求趋于旺盛。在这样的大环境下，要控制新增贷款的规模，并不容易。

一旦要把M2的增速降下来，社会融资规模就要适当扩大，政府正是希望维持中性的政策基调来支持经济持续复苏。而要实现这一愿景，非信贷融资将担起重任。分析人士认为，经济增速和M2增速的联动性下降，社会融资增速或将长期高于M2增速。

中国国务院在向“两会”提交的政府工作报告中称，2013年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策；广义货币供应量（M2）预期增长目标拟定为13%左右，要综合运用多种货币政策工具，保持货币信贷合理增长，适当扩大社会融资规模。

过去几年的政府工作报告显示，在整个“十一五”(2006-2010年)期间，M2增长率的平均目标值为16.4%，而实际平均值为19.7%；而进入“十二五”(2011-2015)后，M2增长率的实际值已经连续两年低于目标值。去年M2增长目标为14%,全年实际增速为13.8%.

**政策意图：适度从紧**

中国经济今年仍会保持去年四季度以来的温和增长态势，而房价的过快上涨是政府关心的一个重要社会问题，同时，亦要警惕通胀的卷土重来。如此看来，谈论紧缩虽为时尚早，但可以肯定的是监管当局并不希望今年的信贷会加快增长。

前中国央行货币政策委员、经济学家李稻葵就表示，中国经济结构中的劳动力结构变化等，推升了农业生产成本和农产品价格，加之全球流动性过剩等因素，令未来5-10年中国通胀压力都会比较大。因此今年政府制定的3.5%通胀目标，实现起来会比较艰巨。

房价上涨预期不断增强令中国政府再度收紧房地产调控。国务院此前发布通知称，需进一步完善现行住房限购措施，对房价过快上涨城市可进一步提高二套房首付比例和贷款利率。

此外，中国1月外汇占款激增6,836.59亿元人民币，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，亦为今年的流动性状况增加不确定性。

金融问题专家赵庆明认为，毫无疑问的今年的新增外汇占款将远远高于去年。外汇占款又重新构成向市场提供基础货币的一个重要来源。下一步，央行存在对冲外汇占款的压力。

中国央行副行长易纲在参加两会时提到,针对外汇占款较大情况，会采取对冲，或用回购，或用央票收回过多的流动性.以保证物价稳定。

而对于今年M2增长13%左右的目标,易纲认为,这个目标是适当的，不能说过低。他解释13%的增速是7.5%的GDP加上3.5%的CPI，再考虑货币化和其它因素后得出来的。而今年社会融资总规模是市场化的结果，不好预计具体数。

事实上，M2存量经过连年的增长基数已经扩大,政府有必要逐步降低M2增速以消化较多的存量货币。

交银国际的报告指出，目前M2存量已经突破100万亿元人民币，今年1月份M2增速达到15.9%，为了将其降至13%的目标水平，央行将继续积极回收流动性。2013年财政赤字及其占GDP的比率分别被设定为1.2万亿元及2.0%，而去年这两个数字分别为8,000 亿元及1.5%。

“综合来看，货币政策将在边际上趋于保守，而财政政策则更加积极”，报告称。

**13%的增速：目标与现实**

从今年开局的宏观数据看，要实现13%的M2增速，并非易事。有多位金融界专业人士甚至在微博上为今年是否能实现这个目标值打起了赌。

“13%的M2，每年央行定的货币增长目标与实际不一样，这只能反映了央行试图适度从紧的意向...而且经济情况非常复杂，M2增长速度也未必与GDP和通胀那么直接挂钩。”余永定说。

周小川亦表示，M2增长13%是一个预期，不是一个目标。

中国1月新增人民币贷款如预期的跃升至逾万亿规模,创三年以来新高,年初放贷扩张的季节性效应显现。当月M2同比增长15.9%。

今年是新一届政府执政首年，推进城镇化无疑是中国未来五年乃至更长时间扩内需的助推器，对银行贷款的需求自然不小；而中国要在调结构、转方式的同时保持经济增速，亦意味着流动性不能收得过紧。

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK) 行长张建国就表示，今年一定会增加城镇化相关贷款投放。中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)行长杨凯生就表示，该行今年贷款增速将稍高于去年。他此前曾表示，今年银行业金融机构的总体信贷规模将会平稳增长。

国家发改委主任张平此前表态称，上半年可能出台城镇化发展规划。他并称，对未来国内经济发展充满信心，进一步扩大内需和基础设施投资还有很大潜力。

不过，光大证券宏观分析师钟正生认为，新型城镇化应该不会再是那种大搞基建的城镇化，所以造成天量放贷的可能性不大。

对于普遍被认为略低的今年M2增速目标13%，中国央行货币政策委员会委员陈雨露称，13%的M2增长率实际上已经考虑到物价稳定的因素，当然要实现13%的目标，还是需要付出相当大的努力。

**非信贷融资将担重任**

实际上，去年下半年以来，支持实体经济发展的重任就更多的落在了非信贷融资的肩上。

“到2013年1月，人民币贷款在社会融资总量中的比例已仅剩四成左右。与信贷相比，非信贷融资在同样能够支持经济增长的同时，对M2的扩张能力却要小得多。”鲁政委说。

鲁政委认为，同样是13%的M2，如果能够容纳更大比例的非信贷融资，则仍然能够实现对经济增长的有效支持。

易纲就表示，中国要大力发展直接融资，更多发展多层次资本市场。

华创证券的报告认为，政府工作报告提出“适当扩大社会融资规模”，这与目前政策在影子银行方面持包容的姿态相一致，非银行信贷渠道的融资比重将进一步上升，经济增速和M2增速的联动性下降，社会融资增速将长期高于M2增速。

“整个宏观政策的松紧，将会决定监管部门非信贷融资政策把握尺度的宽严。”鲁政委说。

他并表示，未来要降低融资成本，可能主要不是通过降息，而是通过拓宽融资渠道来解决，特别是以直接融资渠道来进行。

实际上，从目前企业债券的发行利率来看，基本上相当于同期限银行贷款基准利率下浮20-25%的水平，已逼近目前人民银行所允许的贷款利率浮动下界0.7倍，相对于银行信贷融资成本已下降很多。（完）

(发稿 北京中文部; 审校 屈桂娟)

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