中国央行：今日进行1630亿元MLF操作 六个月和一年期利率下调

路透北京2月19日 - 中国央行周五公布，为保持流动性合理充裕，央行今日对20家金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作共1,630亿元人民币，期限包括三个月、六个月和一年期；其中六个月和一年期的利率下调。

六个月和一年期利率分别下调至2.85%和3.0%，三个月期限利率则持平2.75%。公告印证了路透昨日相关报导。

央行在其官方微播上发布的消息并显示，三个月、六个月和一年期品种的操作规模分别为475亿元、620亿元和535亿元。今日MLF到期量为1,100亿元。

路透周四曾援引三位消息人士称，中国央行当日就MLF操作向部分银行询量，且在本次询量中央行并下调了MLF利率，其中六个月期降至2.85%，一年期降至3.00%。此前六个月和一年期MLF操作利率为3.00%和3.25%。

央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共8,625亿元，其中期限三个月4,455亿元，六个月2,175亿元，一年期1,995亿元；同时收回到期中期借贷便利2,500亿元；1月末，MLF余额为12,783亿元。（完）