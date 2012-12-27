中国央行: 进一步增强货币政策前瞻性、针对性和灵活性

路透北京12月27日 - 中国人民银行周四表示,将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,进一步增强政策的前瞻性、针对性和灵活性;坚决守住不发生系统性和区域性金融风险的底线.

刊登在央行网站的新闻稿并指出,要高度重视金融领域存在的风险隐患,切实履行维护金融稳定的职责,继续推动深化农村金融体制改革,切实加大对"三农"(农业、农村、农民)的信贷投入和支持.

"加快金融市场发展,改进外汇管理,提升金融服务和管理水平,积极发挥金融业在加快调整产业结构、积极稳妥推进城镇化、加强民生保障、深化经济体制改革、坚定不移扩大开放,支持实体经济发展等方面的重要作用."新闻稿称.

今年中国央行分别两次下调法定存款准备金率和基准利率,货币政策变化多集中在上半年或年中附近.

其中,2月和5月两次下调了法定存款准备金率,每次各0.5个百分点;6月和7月则两次下调基准利率,同时宣布的利率市场化改革,则将金融机构贷款利率浮动下限,放宽至基准利率的0.7倍.(完)

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(发稿 康熙泽; 审校 林高丽)

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