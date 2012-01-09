周小川：稳健货币政策需丰富工具箱 目前非利率市场化好时机

* 稳健货币政策需不断丰富和完善货币政策工具箱

* 目前一定程度资本流出与国际收支平衡的目标方向并不矛盾

* 利率市场化改革有条件进一步推进,但目前不是好时机

* 人民币汇率浮动区间可以进一步扩大

路透北京1月9日电---中国人民银行行长周小川表示,总体来看2012年世界经济面临的困难和不确定性都比较多,发展态势目前还看不太准,要加强政策储备;国内出口增速放缓,经济增长下行压力明显增大,宏观调控面临更多两难选择.

金融时报援引他的话称,实施稳健的货币政策,需要不断丰富和完善货币政策工具箱,既有传统型调控工具,也要开发一些宏观审慎性政策工具.利率市场化改革有条件进一步推进,但目前不是好时机.

"稳健一词覆盖面比较大,中央经济工作会议特别强调宏观政策要有灵活性,针对性,同时加强科学性,前瞩性,有效性,我们会密切观察国际国内形势的发展,进行适时适度的调整."周小川称,要做好外部环境比较差的打算,同时对於抑制物价上涨过快也不能放松,还需要合理管理通胀预期.

他指出,受国际经济形势影响,出口增速有所放缓,同时影响物价上涨的因素仍然较多,特别是土地,劳动力,环保成本因素长期存在.今年又逢地方政府换届,各地推动城镇化,工业化的热情很高,对通胀膨胀仍不能掉以轻心.

根据路透综合22家机构预测中值结果显示,中国国内通胀将从11月的4.2%回落至12月的4.0%,而2011年第四季度的GDP也将放缓至8.7%,之前第三季度为9.1%.

**资本一定程度流出与国际收支平衡目标不矛盾**

在谈到2012年世界经济诸多不确定性对中国金融体系带来哪些潜在风险时,周小川表示,在实体经济方面会影响到中国的进出口贸易和对外对内投资.在金融市场方面,可能会导致资金出现流动性过松或过紧,特别是资本大幅度撤回等变化.

他指出,目前一些亚洲国家的欧洲资金撤回的就比较明显,这种变化会在中国金融市场上也有所体现.从近期情况来看,欧洲主权债务危机影响到国内的外汇市场,影响到资本流动方向的变化,应该说这是一个正常的现象.

中国汇率形成机制改革的一个主要目标是促进国际收支的平衡,让人民币汇率处於合理均衡水平,届时资本不是只在一个方向流动,而是有流入也有流出.目前一定程度的资本流出,与中国国际收支平衡的目标方向并不矛盾.

在谈到在谈到房地产调控政策持续可能给金融体系带来的影响时,周小川表示,对房地产调控应加以密切观察.总体来看,中国国内住房抵押贷款数量不算大,占银行信贷资产的比例也相对较低,房地产贷款风险整体处於比较平稳的状态,没有像国际上有些地方出现大起大落现象.

但他指出,很多企业特别是小微企业,其银行贷款是以房地产、物业为抵押完成的,随着房价的下调,其抵押品价值会缩水,这就会影响到企业这部分贷款.对於这一影响应有充分的估算,银行机构和监管部门也要对这一领域进行严密的跟踪和测试.

由於今年是地方融资平台还款的高峰期,再加上经济可能出现下行,因此各方高度关注地方融资平台会否给金融体系带来风险冲击.对此,周小川表示,地方政府融资平台总体来讲仍处於可控状态,目前中央对这一问题给予高度重视,一个是要清理要规范.

"中国政府债务与GDP之比总体处於国际上比较低的水平,我们有能力控制和消化地方财政的债务问题."周小川称.

**利率市场化推进目前非好时机**

在谈到未来利率市场化改革问题时,周小川表示,中国利率市场化始终都在推进,思路上没有太大障碍,具体操作上主要是要考虑顺序安排和国际国内的经济形势.

但他提到,从国际国内形势比较的角度看,这次金融危机以後,国际上一些发达国家是零利率,在利率缺口太大的情况下推进利率市场化就会出现一些特殊问题,对资本流动会造成很大的压力.从这个条件来讲,目前推进利率市场化的时机还不是太好.

周小川指出,从顺序上讲,首先是通过改革,使得金融机构实现财务硬约束,这样市场主体的竞争行为都比较端正了,价格放开问题就不太大.

随着大型商业银行股份制改革和成功上市,金融机构的软约束和不公平竞争问题正逐步得到解决,利率市场化改革有条件进一步推进.

对於广受关注的存款保险制度,周小川表示,早在2007年的全国金融工作会议上,国家就决定要推行存款保险制度,会议之後实施方案都已经做出来了,但正好赶上全球金融危机爆发,主要精力放在应对危机上,这一制度建设相应有所推迟.目前来看,此前的准备工作大体上都是有效的,需要寻找一个合适的时机择机出台.

在回应适当加大汇率波动区间问题时,周小川表示,中国目前人民币汇率波动幅度在正负千分之五区间以内,未来随着资本流入流出相对比较均衡,扩大汇率波动幅度的条件会比较成熟,汇率的浮动区间可以进一步扩大,这是由市场供求关系和市场参与者提出的交易决定.

"波动幅度的扩大并不意味着汇率的平均水平会呈现朝某一方向上的明显的走势."周小川称.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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