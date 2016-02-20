中国央行评估定向降准非MPA下执行惩罚 维护资金面意图坚决（更新版）

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路透北京2月19日 - 中国央行周五表示，对2015年度金融机构实施定向降准的情况进行了考核，满足定向降准标准银行可以继续享受优惠准备金率，结果有上有下，但与新增贷款增速或宏观审慎评估（MPA）无关。

央行网站刊登新闻稿，针对有媒体称央行由于部分银行新增贷款发放速度过快决定对其提高存款准备金率作出说明。而市场人士认为，该次其实是部分银行不再享受三农存准优惠，而非由于年初放贷过多上调存准。

“虽无大放水大宽松的意图，但央行对任何‘流动性将转向收紧’预期的苗头是高度警惕的。”资深银行业研究员马鲲鹏指出。

中国央行介绍定向降准考核结果称，绝大多数银行信贷支农支小情况良好，满足定向降准标准；一些新达标的银行可以在新年度享受优惠准备金率；少数银行不再达标，因而不能继续享受优惠准备金率。

对于央行对资金面的态度，民生证券固收分析师李奇霖亦指出，即使宏观审慎体系下对投放信贷过快的银行采取了措施，也不代表货币政策转向收紧。

近期虽然没有全面降准等一次性释放流动性手段出现，央行对于资金面维护的态度十分明确。春节后中国银行间流动性已转为宽松，但央行仍象征性每日进行少量逆回购，并将公开市场操作频率正式改为“天天见”，尽显其呵护姿态。

中国央行于2014年引入了定向降准考核机制，通过对满足审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到标准的商业银行实施优惠准备金率，并按年根据商业银行“三农”或小微企业贷款投放情况动态调整其准备金率的方式。最新这次准备金率动态调整将于2月25日（下周四）实施。

**信贷放量非“原罪”**

中国1月新增人民币贷款2.51万亿元人民币，创单月记录新高。央行副行长易纲周五称，当前稳健的货币政策要避免过度放水，过度宽松的货币政策会导致资产价格泡沫和人民币贬值的压力。

中国央行在此次说明中表示，宏观审慎评估要看广义信贷，并从资本和杠杆等多维度考察并引导金融机构的行为；宏观审慎评估评估为按季进行，今年第一次评估将在一季度结束后实施，评估不单纯考察某一个月数据，将1-2月份乃至一季度作为一个整体来考察。

有银行业人士介绍，根据央行MPA的规则，宏观审慎评估关注广义信贷，并从资本和杠杆、资产负债、流动性、定价行为、资产质量、跨境融资风险、信贷政策执行情况等几个维度考察；每个维度均有100分，有两个维度指标不到60分，才会执行惩罚性的准备金率。

因此，多位市场人士认为，中国央行不会仅仅根据一个指标就对商业银行执行惩罚，这也不符合MPA规则的精神。马鲲鹏表示，宏观审慎监管框架确已实施，不再盯住单月数据，每季度事后检验考核一次，同时关注全口径广义信贷而非狭义贷款。

对于狭义信贷单月的放量，他认为，MPA体系给予银行的是在贷款和非信贷资产之间腾挪的自由度，可以多放贷款，但前述非信贷资产增长需要放缓，确保贷款和非信贷资产总量不超过合理水平。

因此，分析人士人士表示，狭义信贷甚至广义信贷执行情况一项指标执行不佳，也不意味着银行机构一定会受到惩罚。此外，本次信贷放量也亦有特殊性，不能等同于激进放贷。（完）