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中国财经 | 2012年 3月 29日 星期四 17:27 BJT

利率市场化向前推进有其自身路径--人行副行长

路透北京3月29日电---中国人民银行副行长胡晓炼周四表示,中国利率市场化向前推进有其自身路径.

而被问及利率市场化是否会从中小银行试点推进时,她则予以否认,并称这要看财务硬约束、经营稳健、风险管理能力强的好银行,而不是从大银行和小银行来区分.

中国央行行长周小川此前撰文称,目前中国进一步推进利率市场化的条件基本具备,下一步加快建立存款保险制度,择机出台并组织实施.(完)

--发稿 李文科/周昕; 撰写 尹嫄婷; 审校 张喜良

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