下一阶段金融应加大对实体经济支持力度--人行

路透北京7月13日电---中国人民银行周五称,下一阶段,金融应加大对实体经济的支持力度,同时进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革,完善逆周期的金融宏观审慎管理制度框架,为保持经济长期平稳较快增长创造良好的金融环境.

央行在"2012年中国金融稳定报告"中并指出,银行业金融机构需着力提高房地产贷款风险防范的针对性和有效性,继续强化地方政府融资平台贷款风险管理,严把新增平台贷款的投向和流向关口.

同时,银行业金融机构要注重对现代服务业、战略性新兴产业、节能环保、文化产业和社会民生领域的信贷支持,执行好差别化住房信贷政策,严控"两高一剩"(高污染、高能耗、产能过剩)行业信贷投放,有效促进经济发展方式转变和结构调整.(完)

详细情况请浏览央行网站(here)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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