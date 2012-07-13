下一阶段金融应加大对实体经济支持力度--人行

香港机构投资者去年从传统基金撤资204亿美元--研究公司eVestment
路透香港3月1日 - 研究公司eVestment周三发布的数据显示，香港的机构投资者于2016年从传统基金撤资204亿美元，较前一年多出近七成。
路透北京7月13日电---中国人民银行周五称,下一阶段,金融应加大对实体经济的支持力度,同时进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革,完善逆周期的金融宏观审慎管理制度框架,为保持经济长期平稳较快增长创造良好的金融环境.
央行在"2012年中国金融稳定报告"中并指出,银行业金融机构需着力提高房地产贷款风险防范的针对性和有效性,继续强化地方政府融资平台贷款风险管理,严把新增平台贷款的投向和流向关口.
同时,银行业金融机构要注重对现代服务业、战略性新兴产业、节能环保、文化产业和社会民生领域的信贷支持,执行好差别化住房信贷政策,严控"两高一剩"(高污染、高能耗、产能过剩)行业信贷投放,有效促进经济发展方式转变和结构调整.(完)
详细情况请浏览央行网站(here)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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路透北京3月1日 - 针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。
路透3月1日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时间16:27时，1港元=0.88609人民币)