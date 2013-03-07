节后公开市场连三周净回笼 过度宽松非中国央行乐见

焦点：美国银行业新一季财报料再次乏善可陈 金融股涨势帮助不大
路透4月10日 - 美国大银行本周料将再抛出一波乏善可陈的季度财报，分析师称这可能抑制银行股因市场预期特朗普将放松金融监管和提振经济而走出的“特朗普行情”。
* 春节后连续三周净回笼,本周净回笼50亿
* 外汇占款趋势尚难断定，但流动性过度宽松不是央行乐见
* 短线或延续回笼基调，未来正逆回购交替应为常态
路透上海3月7日 - 继上周资金面一度捉襟见肘后，本周流动性重现宽松，资金价格大幅回落，中国央行公开市场维持50亿元的小幅净回笼力度，为春节后连续第三周净回笼。
业内人士指出，1月份外汇占款创下纪录高点后，目前尚难判断未来趋势；但机构普遍预期，随着资金价格大幅回落，流动性的过度宽松非央行所乐见，公开市场短线应会延续回笼的基调。而未来公开市场上正/逆回购应会交替出现，助力央行对资金的灵活调控。
“50亿元正回购量并不大，只是表明央行的一个态度，资金面会以维稳为主。”招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁指出。
春节后银行间市场隔夜和七天期回购加权利率从低位反弹，上周更是突破波动区间主轴快速攀升，上周五两个品种加权利率双双创下年内新高，但本周开始逐步下行，其中七天加权已自上周五的4.43%的高点跌至2.56%附近。
“突然又宽松了，但这肯定是不可持续的，从央行目前态度来看，一旦过度宽松的话，肯定会回收的。”"长江证券资金营运部高级研究员熊德超称。
北京一大型商业银行交易员则称，“央行会看大方向，1月份外汇占款偏多，公开市场就主要用正回购来回笼。”
他并指出，外汇占款是外生变量，目前尚难从一个月数据来断定未来趋势，但不管怎样，“现在央行完全能hold住，接下来公开市场上正/逆回购交替可能会成为常态。”
央行周二公布的数据显示，1月外汇占款激增6,836.59亿元，远超去年全年仅不到5,000亿元的外汇占款增量，更创下历史新高。
1月外汇占款激增引发广泛关注。中国人民银行行长周小川最新表示，对于外汇占款的观察期应放长，不要仅凭一个月数据就得出结论。中国央行副行长易纲则表示，央行会采取对冲，或用回购、或用央票收回过多流动性，以保证物价稳定。
市场多认为，1月份的外汇占款创新高有一定的季节性因素，随着2月以来美元反弹，预计接下来的外汇占款流入会放缓。中信证券固定收益研究员李一鸣就表示，2、3月份可能会降到1,000-2,000亿元的正常水平，但总的来说，央行有正逆回购等工具在手，会灵活调节市场流动性。
欲浏览最近半年来中国央行公开市场单周资金流向变化图表,请点选(link.reuters.com/juf56t)
**机构修正资金面预期**
本周央行仅在今日进行了50亿元的28天期正回购操作，中标利率持平在2.75%，周一和周三一级交易商均可上报正/逆回购需求，但周二央行未进行任何操作。
在1月央行宣布推出短期流动性调节工具(Short-term Liquidity Operations, SLO)，旨在平抑流动性临时波动，增加公开市场操作工具的丰富性和灵活性后，一度推升市场对流动性的乐观预期，机构套利和杠杆热情升温，质押式回购隔夜品种成交亦放量。
但随着央行春节后连续三周净回笼，机构开始修正预期，“好日子不会永远在的，”前述北京的交易员称，接下来应该可以通过资金价格来判断公开市场操作动向，央行合意的价格中枢可能是，质押式回购隔夜品种 利率区间在2.5%-2.8%，七天品种利率落在3%-3.3%附近。
刘俊郁则提到，虽然外汇占款趋势尚难断定，但就上半年来看，资金面仍会以稳定为主，下半年则需密切关注通胀等情势。“如果6月份CPI到3%以上，下半年资金很可能会偏紧。”
在上周资金面偏紧的态势下，央行仍坚持了净回笼， 但净回笼规模由9,100亿元缩窄至仅50亿元，其中仅周二进行了50亿元28天期正回购操作。
自上周起，公开市场已无正/逆回购及央票到期，一直要至3月19日起才开始有正回购到期，至4月9日起才有央票到期。
2012年以来公开市场一直未发行央票，仅使用正/逆回购来调节市场流动性。去年二季度末至春节前一周，则只滚动进行了逆回购操作，期限主要有七天、14天和28天，中标利率数月持稳，正回购多数时间询而未发。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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正回购 (周二) --
(周四) 50
逆回购 (周二) --
(周四) --
央票到期 --
正回购到期 --
逆回购到期 --
==================================
净回笼 50
(完)
(发稿 丁淑琴； 审校 林高丽)
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