中国央行增量净投放解年中资金饥渴

焦点：英国排兵布阵准备打响退欧大战 欧盟27国如何接招将受考验
英国首相特雷莎·梅(Theresa May)称，她将在本月提交英国退欧书面文件。欧盟作何反应将在一定程度上决定6,500万英国人以及其他27个欧盟成员国民众世世代代的前途命运。
* 年中前银行资金饥渴,连续三周净投放
* 本周净投放550亿元,较上周360亿续放大
* 资金利率上升趋势中,正回购利率走稳
* 如流动性持续恶化,央行或采用正逆回购联动调节
作者 刘昕
路透上海6月21日电---半年末考核关口迫近,金融机构对资金饥渴加剧.本周中国央行顺应市场需求,在公开市场上连续第三周净投放,且进一步放量.鉴於市场资金利率上涨势头,正回购利率率继上周随降息下行後,本周已显稳势.
业内人士表示,随着资金面日益紧张,央行有可能再次通过在公开市场上以"正"、"逆"回购联动操作的形式,精准灵活的调节流动性,维持资金面稳定.而在6月底之前,并不倾向使用降准等政策性调节手段.
央行本周公开市场共净投放550亿元人民币.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作.91天正回购中标利率为3.05%,与上周持平.周二进行的28天正回购利率为2.75%亦与上周持平.此前两周,央行公开市场分别净投放20亿元和360亿元.
中信银行金融市场分析师庞爱华认为,银行遭遇半年度考核当口,且恰逢端午节需为居民提现做足准备,因此央行维持增量净投放,助力维护市场"量"、"价"稳定.
"现在公开市场操作基本保持中性,主要是货币市场价格上涨,央行需要向市场上投放资金...货币市场资金价格正在上涨,所以公开市场(正回购)利率基本开始保持稳定了."他并称.
在中国央行三年半来首度降息之後,上周央行公开市场进行的28天期正回购中标利率亦应声回落,但跌幅小於市场预期.有部分市场人士原先预计,本周仍有续跌可能.但本周以来,市场资金利率明显上涨,其中主要指标七天期回购加权利率已自上周五的的2.7321%上涨至4.3917%.
国泰君安证券固定收益研究主管周文渊也指出,随着6月份贷款投放情况好转,为完成考核指标,银行吸收存款的压力亦较前增加,而央行在公开市场操作上也倾向为资金面注入更多流动性.
中国证券报周四援引消息人士称,6月前15日,工行(601398.SS)等四大银行新增贷款为250亿元人民币.但鉴於季末往往是突击放贷关键时点,市场人士预计,6月银行新增贷款将达9,000亿元到1万亿元.
同日,21世纪经济报 道报导称,6月前两周，工、建、中、农四大国有银行各项存款较月初大幅下降4,600亿,存款继续流失的态势也加剧了月末季末大规模冲刺的难度.
**"正"、"逆回购精准调节**
虽然距离半年时点还有一周,但资金市场已紧张情绪弥漫,资金利率上涨趋势已经显现.市场人士认为,如未来流动性紧张加剧的话,央行有可能再次采用"正"和"逆"回购并举的手段精准调节.
在5月7日-5月11日当周内,中国人民银行曾在公开市场轮番进行过正/逆回购操作.市场人士指出,央行调控流动性转向"精耕细作"风格,旨在调整资金结构不均的现象,并明确释放稳定资金成本的信号.
他们并称,目前资金面的紧绷情况存在机构性分化,按照央行一贯"微调"的作风,将更加可能选择在公开市场上采用正回购和逆回购的方式,均衡市场资金分配,进而达到维持"量"和"价"齐稳的目标.而月底前,出台降准等政策为资金面解渴可能性很小.
"政策预期调整,不能太猛,货币的增速要控制的,连续(出台)政策很不利,准备金下调应该等到7月."周文渊称.
北京一大型银行交易员表示,开启逆回购作为常态调节工具後,央行可采用包括正逆回购、央票在内的多种形式调节,令其手法愈加精准.也为政策调节方式创造灵活性.
新华社4月底曾引用中国人民银行相关负责人表示,下一步将灵活调节银行体系流动性,如通过适时加大逆回购操作力度、下调存款准备金率、央票到期释放流动性等多种方式,稳步增加流动性供应.
其实昨日市场上已有传闻称,央行与部分大行进行了逆回购操作.但至目前尚未得到证实.
庞爱华指出,如果传闻是真的,说明央行已经采用逆回购将流动性精准的投放给需要资金的银行.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
上周央行公开市场共净投放360亿元.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,但28天期和91天期回购中标利率随降息政策双双下调.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) 200
(周四) 50
央票到期
正回购到期 800
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净投放 550(完)
--审校 林高丽
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