将落实稳健货币政策 保持合理货币信贷投放--人行

路透上海6月9日电---中国人民银行周五晚表示,今年各地区金融机构将按照"稳中求进"的总基调,继续落实稳健的货币政策,进一步提高针对性、灵活性和前瞻性,保持合理的货币信贷投放和社会融资规模.

央行在发布的2011年中国区域金融运行报告中并称,2012年是实施"十二五"规划(2011-2015年)承前启後的重要一年,世界经济复苏面临较多不稳定性和不确定性,中国经济发展正处於转型期,区域经济发展可能会面临一些新的变化和挑战.

报告指出,东部地区经济增速相对放缓,转型升级压力进一步加大;中西部和东北地区随着工业化、城镇化的深入推进,发展动力显着增强,但经济持续增长的基础比较脆弱、面临"赶超"与"转方式"的双重任务.

央行称,各地区金融机构将不断优化信贷结构,重点支持经济结构调整、节能减排、环境保护和自主创新,加大对国家重点在建续建项目和保障性住房建设、产业改造升级、战略性新兴产业、现代服务业等方面的信贷支持,加强对小微企业、"三农"(农业、农村和农民)等薄弱环节的信贷支持.

同时将坚持金融服务实体经济的本质要求,加强金融产品和服务创新,认真纠正金融服务中附加条件和收费不规范问题.此外要密切跟踪和监测国际、国内经济金融运行态势,加强区域性系统性风险防范,促进区域经济平稳健康协调发展.

为遏制经济进一步下滑,中国央行日前宣布三年半来的首次降息.而继去年12月底以来,央行也已三次调降存款准备金率.(完)

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--发稿 林高丽; 审校 黄凯

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