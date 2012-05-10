需关注物价上行风险 灵活调节银行体系流动性--人行报告

调查：韩国央行2月料连续第八个月按兵不动 因政治风险罩顶
路透首尔2月21日 - 韩国央行周四料维持利率不变，因通胀及出口上升未能抵消消费者信心下降的影响。涉及总统朴槿惠的政治丑闻对消费者信心造成打击。
* 需关注未来物价上行风险
* 灵活调节银行体系流动性
* 增强人民币汇率双向浮动弹性
* 加强对地方政府融资平台公司贷款监测
路透北京5月10日电---尽管中国通胀处於下行通道,中国央行周四表示物价回落态势并不稳定,需关注未来物价上行风险.下一阶段将引导货币信贷平稳适度增长,灵活调节银行体系流动性,并增强人民币汇率双向浮动弹性.
央行发布第一季度货币政策执行报告称,将综合考虑外汇流入、市场资金需求变动、短期特殊因素等情况,运用逆回购、正回购、央票、存准率等工具组合,灵活调节银行体系流动性,引导市场利率平稳运行.
"随着物价形势有所缓和,前期部分被抑制的商品价格可能再次上涨.虽然短期内CPI同比涨幅有可能继续保持趋缓态势,但这也与上年同期基数较高有关,因此需更多关注季节调整後的CPI环比涨幅,"央行称.
报告指出,在刘易斯拐点逐步到来、国内劳动力供给趋紧的大背景下,劳动较为密集的农产品、服务业以及资源性产品价格仍存在趋势性的上涨动力.一旦需求扩张,潜在的涨价动力就可能重新显现;国际大宗商品价格波动带来的输入型通胀压力依然存在.
"尽管目前通胀不成问题,但是可以看出央行作为货币当局骨子里对通胀形势一直比较担心.因此在政策操作上既讲要调节流动性,又讲反通胀,"申银万国首席宏观经济分析师李慧勇表示.
中国将於周五公布4月居民消费价格指数(CPI).路透综合25家机构预测中值结果显示,中国4月CPI同比涨幅料小幅降至3.3%,物价已摆脱季节性因素影响,重归下行通道.3月CPI同比上涨3.6%,超出市场预期.
**灵活调节银行体系流动性**
中国央行表示,当前国内总需求处於合理区间,货币条件较为适宜.将继续优化流动性管理,运用"逆回购、正回购、央行票据、存款准备金率"等工具灵活调节流动性.
"密切信贷政策与产业政策的协调配合,扎实推进信贷政策导向效果评估,发挥好差别准备金动态调整措施对信贷结构的针对性引导作用,"央行称.
一位接近政策制定层的相关人士周四对路透表示,以公开招标方式进行的公开市场逆回购操作,将逐渐取代定向方式的逆回购,并作为中国央行的常规工具经常使用;存款准备金率则会在保持市场流动性结构性短缺的前提下,适时调整.
报告并表示,将继续加强对地方政府融资平台公司贷款、金融机构表外业务和房地产金融的风险监测与管理;稳步推进利率市场化改革,增强人民币汇率双向浮动弹性.
对於全球经济可能面临的风险,中国央行指出,欧债危机仍有蔓延的可能,是全球经济发展的最大不确定因素;而发达经济体宽松货币政策存在通货膨胀风险,可能导致资本流动波动性加大.
而当前中国国内稳定出口难度较大,部分企业效益有所下降,房地产市场处於调整之中,结构转换过程中短期内对经济增长可能产生一定影响,经济金融领域的一些潜在风险也不容忽视.
中国海关周四数据显示,4月中国贸易形势不容乐观,出口同比增速降至4.9%,进口增速大幅降至0.3%,远逊於市场预期,加深了市场对中国二季度经济企稳预期的质疑.(完)
欲了解更多详情,请点选中国央行网站(www.pbc.gov.cn/)
--发稿 邵晓忆; 审校 黄凯
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