人行称炒作首套房贷利率最低可七折系有意曲解政策意图

路透上海6月14日电---中国再次释出楼市调控不会放松的信号.中国人民银行新闻发言人周四表示,央行和监管部门对个人住房贷款一直实施有效的政策引导和审慎性监管,个别媒体称"央行特急文件规定首套房贷利率最低可七折",有意曲解央行政策意图,有市场炒作之嫌.

央行网站新闻稿引述该发言人指出,有关"央行特急文件调整利率及其涉及房贷利率",是要明确在允许金融机构对企业贷款利率浮动区间下限放宽至基准利率0.8倍的同时,对个人住房贷款利率浮动区间下限不再进一步放宽,此次仍保持基准利率0.7倍不变.

央行发言人并称,银发(2012)142号文的内容是下调存贷款基准利率和调整利率浮动区间,央行调整利率、次日生效,历来都向银行系统发一特急文件予以说明,以保证商业银行必须在政策当晚完成全行计息系统调整,次日可按调整後利率正常营业.

中国银监会周四稍早亦发布声明称,此前发布的相关办法中明确个人住房抵押贷款的风险权重为50%,与现行监管规定相一致,未做任何调整,有关媒体的报导纯属误解.

中国央行上周祭出自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,并将存款利率浮动区间的上限调整为基准利率的1.1倍,将贷款利率下限调整为基准利率的0.8倍,朝利率市场化迈进一步.(完)

--发稿 边竞; 审校 张喜良

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