中国央行单周净回笼创年内次高

焦点：中国银行业委外业务加杠杆套利难以为继 更关注资金安全
路透上海2月21日 - 中国央行今年力推去杠杆和完善宏观审慎评估(MPA)框架，令过去几年因宽松货币政策周期和资产荒而爆发式增长的委外业务明显放缓已成定局。银行通过委外加杠杆及期限错配套利的模式难以为继，而比起收益率，资金安全性开始普遍成为银行选择委外投顾首要考量。
* 逆回购力度大减本周净回笼2,210亿,为年内次高
* 资金需求减弱及逆回购大量到期,央行"被动"回收
* 逆回购利率均持平,稳定机构心理预期
* 中国经济增长有望回暖,政策料持稳以待
作者 李宏薇
路透上海10月18日电---中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.
业内人士指出,人民币走升可能导致的外汇占款增加等因素,支撑未来资金面;加之近期公布的多项数据,显示四季度中国经济很可能企稳回升,货币政策"以静制动"或仍是上选.
央行今日稍早招标的200亿元七天期逆回购,中标利率持平於3.35%;同时进行的100亿元14天期操作,利率亦持稳在3.45%.加上周二进行的总额760亿元七天及28天期逆回购操作,本周净回笼规模达2,210亿元.据路透统计,今年单周净回笼的高点出现在春节後一周(1月30日-2月3日),规模为3,510亿元.
宏源证券债券研究主管何一峰表示,本周大规模净回笼"被动"性质或更多.资金"央行是敞开供应,但需求不济."
他解释说,近期市场资金面持续宽松,机构对公开市场需求本已减弱,加之二级市场回购利率偏低吸引需求,这种情况下逆回购大幅减量并不意外.
以具有可比性的七天期品种为例,自国庆节後起,银行间资金市场七天期质押回购加权利率基本一路下行,近日徘徊在2.8%附近,较同期限逆回购利率3.35%的水平低约50个基点(bp).
兴业银行债券分析师郭草敏也认为,央行逆回购操作本意即为平滑短期资金分布,资金向宽情况下,操作减量并实现大规模净回笼,"不代表政策转向."
二级市场质押式回购利率的稳定表现,亦印证机构对央行公开市场抽水的淡定接受心态.
银行间市场多数质押回购加权利率周四早盘下行,但14天期涨逾20个基点(bp).虽然今日央行公开市场逆回购操作进一步缩量,本周净回笼量级跃至逾2,000亿元人民币,但并未打破近日流动性偏宽松的局面.
借助大规模逆回购操作,此前三周央行公开市场均为净投放,累计金额达6,300亿元.其中上周净投放量为1,640亿元.
**资金向宽及经济回暖,政策维稳为上**
随着进出口贸易及国内生产总值(GDP)等一系列经济数据的公布,对中国经济四季度有望回升的预期日渐强烈.加之近期人民币攀升可能增加未来外汇占款,带来的流动性改善,货币政策可能有望维稳的预期进一步增强.
"货币政策估计不会有大的调整,(因预计中国)经济在四季度企稳并略有回升,"北京一大型券商研究认为.
国家统计局今日稍早公布数据显示,三季度GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优於预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.
另外,近来人民币汇率的强劲走势,有望令未来外汇占款增量得到有效恢复甚至更高水平的增长.这无疑对资金面形成支撑,从而减弱降准的必要性.
如果"外面的水(大量)流进来,央行就不用那麽放水了,"何一峰指出.
7月下旬以来,中国外汇交易中心人民币兑美元即期一路走升.粗略统计,至今不到三个月时间,人民币升值已逾2%.这种升势在十一之後更为明显.人民币汇价最新已在6.25左右水平.在已公布的今年前八个外汇占款中,除1月和3月增量超过1,000亿元以外,其余月份变动仅为增加数百亿甚至减少.
今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 760
(周四) 300
央票到期 100
正回购到期 --
逆回购到期 3,370
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净回笼 2,210 (完)
--审校 林高丽
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