周小川：不排除运用任何货币政策工具的可能性

路透北京8月22日电---针对近期中国是否有降准的可能,中国人民银行行长周小川周三表示,不排除任何一种货币政策工具的运用.

他在社科院举行的一个论坛後,被问及最近逆回购运用比较多,是否意味着未来存准和利率的工具使用会减少时,周小川称,"这工具呀,哪个都不排除."

继中国公布的二季度偏淡的经济数据後,尤其二季度GDP同比增幅为7.6%,延续近两年的下行态势,是1992年以来增长回调时间最长的一次.面对中国经济下行压力的加大,市场对降低存款准备金率的预期一直未减,不过近期逆回购规模的扩大,又令市场对是否会降准产生疑虑.

二季度末以来,由於银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.中国央行公开市场周二逆回购规模明显扩大至2,200亿元人民币,操作期限延续七天和14天两个品种.

另据业内人士周三透露,继周一後,公开市场一级交易商今日仍可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限包括七天和14天,正回购为91天.

国务院总理温家宝8月中称,中国经济下行压力仍然较大,经济困难可能还会持续一段时间,不过中国有条件有能力实现经济目标.(完)

--发稿 沈燕; 审校 林高丽

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