周小川：要抓住人民币资本项目可兑换的有利时间窗口

* 抓住人民币资本项目可兑换的有力时间窗口

* 有序提升个人资本项目交易可兑换的程度等

* 通过逐步放开替代性金融产品价格来推动利率改革

* 稳步扩大债市规模,加大资产证券化试点力度

路透北京11月20日电---中国人民银行行长周小川周二称,随着中国经济金融对外开放程度的日益加深,资本管制的有效性在下降,要抓住人民币资本项目可兑换的有利时间窗口,继续积极稳妥地推进人民币资本项目开放.

他在参加新浪2012年金麒麟论坛时称,要稳步扩大债券市场规模,推进金融产品创新和多元化,加大资产证券化试点力度,发展中小企业集合债券等融资工具,发展私募债等融资工具,拓展融资渠道.加强债券发行管理部门的协调配合,进一步促进银行间市场和交易所市场的协调发展.

他称,推进资本项目可兑换已凝聚了一定的共识,要注重提高资本市场交易的可兑换性,有序提升个人资本项目交易可兑换的程度,进一步提高直接融资、直接投资和信贷的可兑换程度,在有管理的前提下,推进衍生金融工具交易的可兑换.

"推进资本项目可兑换涉及到多方面的利益调整和利益诉求,要注意处理好各种利害关系,也要根据国内外经济发展情况的变化,保持政策的灵活性和针对性,包括采取临时性特别措施."周小川指出.

他并认为,中国要有规划、有步骤、坚定不移地推进利率的市场化改革,结合宏观审慎管理框架,选择具有硬约束的金融机构,通过逐步放开替代性金融产品价格的途径来推动利率市场化改革.

周小川解释称,利率市场化改革的目标是建立健全由市场供求决定的利率形成机制,中央银行运用货币政策工具引导市场利率,金融机构在竞争市场中进行自主定价,从而实现资源的合理配置.

他认为,要加强金融市场基准利率体系的建设,提高上海银行间同业市场拆放利率(Shibor)的基准性.上海银行间同业拆放市场的这个利率在起到这种基准的作用,当然还需要做很多完善和改进.引导金融机构完善利率定价机制,增强风险定价的能力.

此外他还认为,中国还需要探索和拓展外汇储备的多层次使用渠道和方式,完善外汇储备经营管理体制,稳步推进多元化投资,更好地实现外汇储备安全、流动保值增值的目标,继续运用外汇储备支持国家战略物资储备、大型金融机构改革和有条件的各类企业走出去的步伐.

中国人民银行行长周小川此前称,中国经济处於转轨过程中,经济过热倾向往往多於通缩倾向,货币政策需要始终强调防范通胀.(完)

--发稿 谢衡; 撰写 李文科; 审校 林高丽

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