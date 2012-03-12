中国央行将综合运用政策工具 适时适度预调微调

* 今年货币政策将适时适度预调微调

* 将综合运用多种政策工具

* 稳步推进人民币汇率形成机制改革

* 稳步扩大跨境人民币业务品种和范围

路透北京3月12日电---中国央行周一表示,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调,根据经济金融运行情况,综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等多种政策工具.

央行新闻稿并指出,要调节好货币信贷供给,保持社会融资规模的合理增长.将继续加大金融改革力度,推动金融市场规范发展,稳步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,稳步扩大跨境人民币业务品种和范围.

此外,央行并称,将进一步做好建立存款保险制度的准备工作,继续深化外汇管理重点领域改革,防范跨境资本流动风险.稳步推进资本项目可兑换,创新外汇储备运用方式,提高储备经营管理水平,加大对异常外汇资金流动的打击力度.

中国人民银行行长周小川在今年两会间隙曾表示,中国将允许人民币汇率扩大波动区间.人民币汇率"相对接近其均衡水平",因为中国贸易顺差在缩小.

春节错位因素导致中国2月进出口大幅反弹,进口尤其强劲,同比增幅是出口的两倍有余,当月因此惊现逾300亿美元贸易逆差,为至少10年来最大.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.(完)

--发稿 沈燕/邵晓忆; 撰写 康熙泽; 审校 张喜良

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