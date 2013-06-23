人行: 货币政策适时适度预调微调 优化金融资源配置

天津深化区域性住房限购和差别化房贷 非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
6月24日 - 路透上海6月23日 - 中国央行周日称, 将密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，并着力增强政策的前瞻性、针对性和灵活性，适时适度进行预调微调。
央行网站刊登的货币政策委员会第二季度例会新闻稿指出，将在保持宏观经济政策稳定性、连续性的同时，优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济结构调整和转型升级，更好地服务实体经济发展，更扎实地做好金融风险防范。
“健全宏观审慎政策框架，综合运用多种货币政策工具，加强和改善流动性管理，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。”新闻稿称。
会议认为，当前中国经济金融运行总体平稳，物价形势基本稳定，但也面临不少困难和挑战；全球经济有所好转，但形势依然错综复杂。
会议并指出，将进一步推进利率市场化改革，更大程度发挥市场机制在资源配置中的基础性作用。继续推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
周三召开的国务院常务会议已提出，要优化金融资源配置，用好增量、盘活存量，更有力地支持经济转型升级，更好地服务实体经济发展。引导信贷资金支持实体经济，要把稳健的货币政策坚持住、发挥好，合理保持货币总量。
市场人士认为，“用好增量、盘活存量”、“合理保持货币总量”的表述，显示中央对去杠杆、去产能过剩的决心明显。
而近期银行间市场流动性空前紧张，隔夜及七天回购利率均创下历史新高，但央行坚持不援手，即被市场人士解读为，央行部分意在以此警戒上半年激进扩张的银行同业业务，以敦促银行去杠杆，加强流动性管理。（完）
欲浏览细节，请点选中国人民银行网站(here)
(发稿 刘昕; 审校 林高丽)
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