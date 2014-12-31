中国央行：继续实施稳健货币政策 更注重松紧适度并保持适度流动性

路透北京12月31日 - 中国央行最新季度例会指出，密切关注国际国内经济金融最新动向和国际资本流动的变化，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。

日前召开的央行货币政策委员会第四季度例会认为，当前中国经济运行仍处在合理区间，金融运行总体平稳，经济结构调整出现积极变化，但形势的错综复杂不可低估。

会议强调，坚持稳中求进、改革创新，改善和优化融资结构和信贷结构。继续深化金融体制改革，增强金融运行效率和服务实体经济能力。进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

会议还认为，全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，美国积极迹象较多，欧元区面临通缩风险，部分新兴经济体实体经济仍面临较多困难。国际大宗商品价格波动等因素对全球经济和国际金融市场的影响加大。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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