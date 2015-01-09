人行：今年货币政策更注重松紧适度 继续定向调控

人民币窄幅整理微收跌 客盘购汇较多但短期仍无方向
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京1月9日 - 中国人民银行周五表示，2015年将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，适时适度预调微调；继续实施定向调控，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕。
央行网站刊登的2015年工作会议新闻稿显示，要大力推动金融改革开放，采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险。
“加强和改善宏观审慎管理，灵活运用各种工具组合，保持银行体系流动性合理充裕，引导货币信贷和社会融资规模平稳适度增长。”央行并称，要继续实施定向调控，引导金融机构盘活存量、用好增量，增加对关键领域和薄弱环节的信贷支持。
针对长期居高不下的融资成本，央行称将加大金融对实体经济的支持，进一步降低融资成本。
央行还提出要加快推进金融改革开放。“加快利率市场化改革，并继续完善人民币汇率形成机制，稳步推进人民币资本项目可兑换。”央行并称，要建立存款保险制度，推进外汇管理体制改革，扩大人民币跨境使用。
而在防范风险方面，央行表示要采取综合措施确保不发生区域性系统性金融风险，提升金融服务和管理水平，并深入参与国际经济金融政策协调和规则制定。
中国央行2014年两次实施定向降准，并于11月非对称下调存贷款基准利率。最新路透调查显示，中国金融机构固定收益部门对一季度仍有较强降息降准预期。
中国国家统计局稍早公布，去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略回升但仍低位徘徊，全年涨幅亦远低于政府控制目标。（完）
(发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海/北京5月9日 - 人民币兑美元即期周二微收跌，但波动区间十分狭窄，中间价则创一个月新低。交易员称，虽隔夜美元指数探底反弹，但今日中间价遭遇明显过滤，以避免抬升市场贬值预期；后续即期汇价若跌破6.92元附近前期低点，可能再度引发市场关注。
路透北京5月9日 - 中国银监会官网显示，其已于4月25日同意筹建工银金融资产投资有限公司，且应自批复之日起6个月内完成筹建工作；经工商银行官方确认，该公司为其债转股的实施机构。
路透北京5月9日 - 中国央行周二称，尽管中国的银行机构仍然在金融体系中占据主导性地位，但非银行金融机构在中国金融体系已显示出不容忽视的影响力；因此，为了提高金融监管的有效性，不仅要关注银行业金融机构，更要关注非银金融机构。