调查：降准预期仍然较高 债市走势分化需关注信用风险

图为中国央行总部大楼前的过街通道标志牌。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

路透上海1月4日（作者 徐永） - 汤森路透中国固定收益市场展望2016年第1期的参与机构预期，中国央行1月维持基准利率不变，降准概率则超过八成，同时1季度继续降息降准预期仍然较高；1月资金面预期整体较为乐观，利率债收益率继续小幅看跌，但信用债因违约风险提升全面看空。

中国政府推进供给侧结构性改革，宏观政策强调保持稳定，货币宽松政策仍需持续。猴年降息空间虽趋窄，但全球流动性收缩背景下，连续降准的对冲式操作仍有必要，债市走势分化：年初利率债继续谨慎看好，但信用风险规避情绪明显提升，信用债调整压力较大。

美国启动加息进程后，复苏基础的不牢固令加息频率不确定性仍高，美元升值背景下，新兴市场资本回流和货币贬值预期将持续较长时间；欧元区宽松货币政策持续，但银行坏账较高通缩持续，惟债务危机缓解及财政扩张走势值得期待；日本央行流动性操作工具虽然从债券市场扩大到了股票市场，但消费低迷，通缩还未消退。

2016年全球经济增长前景仍不容乐观，发达经济体复苏节奏不一，新兴市场特别是商品出口国压力较大，中国经济继续探底，全球股债汇市场预期波动性将明显走高，中国固定收益市场猴年充满挑战。

调查结果显示，96%的参与机构认为，央行1月会维持一年期存款基准利率在1.5%；但1季度末之前，预期基准利率会继续下降的比例为33%，市场降息预期仍存。

另外，超过八成的机构预期1月大型存款类机构法定存款准备金率会降至17.5%以下；一季度末之前，预期该准备金率下调的比例超过九成，均较上期提高，降准预期明显高涨。

展望结果并显示，今年1月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.7990%、2.3276%和3.0467%，分别较去年12月全月实际均值下降3个基点(bp)、1个bp和1个bp，宽松政策预期致资金面估计较为乐观。

参与机构对中债登公司国债、金融债及AAA与AA评级中短期票据的到期收益率估值，今年1月末预测均值较去年12月底实际值变化幅度在-7到11BP之间，利率债继续小幅看牛，国债收益率降幅高于金融债，但信用债全面看空。

结果显示，参与机构对1月末10年期国债的收益率预期为2.8%，较去年12月末实际值下降2个BP。

2016年第1期展望调查共有75家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构16家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)