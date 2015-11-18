中国财政刺激政策要适度 否则挤出效应会损害新供给--专家

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京11月18日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩周三称，在考虑财政刺激的时候，一定要适度，如果过度的话，挤出效应对新供给的形成会产生损害；同时要创造条件，让新的供给产生成本的降低。
他在“财经年会-2016预测与战略”上称，货币政策和汇率政策也会对结构调整产生影响。如汇率过高估值，对可贸易部门是非常不利的，而中国的可贸易部门又是在经济中效益比较高的部门，过高的汇率估值对结构优化是不利的。
“尽管我们现在有些行业有严重的产能过剩的问题，但是我们现在并不是总需求不足，而是供给的结构不能满足需求结构变化所带来的这种挑战。”白重恩称。
他认为，当用刺激性的投资来为产能过剩的行业创造需求的时候，会挤占资源，使得市场上有活力的部门获得资源的成本上升，劳动力成本上升，资本的成本也上升。所以，要解决结构调整的问题，就必须要重视挤出效应。
他指出，目前经济中出现的几个现象都跟挤出效应有关，象尽管经济增长速度减慢，但并没有出现显性失业的问题。同时实际工资增长速度比GDP增长速度要快，从09年底到现在实际利率在不断地上升。
“一个是简政放权，希望企业在这方面的负担能够降低。另外，盘活现有的资产，现在很多资产利用的效率非常低，如果让这些资产效率提升，就可以腾出资源支持新的供给的形成，（而其中）一个很大重要的因素，就是国有企业的改革。”白重恩称。
他提到，中国的社保缴费率非常高，对于劳动力成本影响很大。在“十三五规划”中也提到了要考虑降低社保缴费率，如果能够降低社保缴费率，用国有资产的划拨和国有企业的分红支持社保，就可以降低劳动力的成本，且不会对劳动力市场产生负面的影响。（完）
(发稿 乔艳红/马蓉; 撰写 沈燕; 审校 曾祥进)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。