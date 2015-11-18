中国财政刺激政策要适度 否则挤出效应会损害新供给--专家

路透北京11月18日 - 中国央行货币政策委员会委员白重恩周三称，在考虑财政刺激的时候，一定要适度，如果过度的话，挤出效应对新供给的形成会产生损害；同时要创造条件，让新的供给产生成本的降低。

他在“财经年会-2016预测与战略”上称，货币政策和汇率政策也会对结构调整产生影响。如汇率过高估值，对可贸易部门是非常不利的，而中国的可贸易部门又是在经济中效益比较高的部门，过高的汇率估值对结构优化是不利的。

“尽管我们现在有些行业有严重的产能过剩的问题，但是我们现在并不是总需求不足，而是供给的结构不能满足需求结构变化所带来的这种挑战。”白重恩称。

他认为，当用刺激性的投资来为产能过剩的行业创造需求的时候，会挤占资源，使得市场上有活力的部门获得资源的成本上升，劳动力成本上升，资本的成本也上升。所以，要解决结构调整的问题，就必须要重视挤出效应。

他指出，目前经济中出现的几个现象都跟挤出效应有关，象尽管经济增长速度减慢，但并没有出现显性失业的问题。同时实际工资增长速度比GDP增长速度要快，从09年底到现在实际利率在不断地上升。

“一个是简政放权，希望企业在这方面的负担能够降低。另外，盘活现有的资产，现在很多资产利用的效率非常低，如果让这些资产效率提升，就可以腾出资源支持新的供给的形成，（而其中）一个很大重要的因素，就是国有企业的改革。”白重恩称。

他提到，中国的社保缴费率非常高，对于劳动力成本影响很大。在“十三五规划”中也提到了要考虑降低社保缴费率，如果能够降低社保缴费率，用国有资产的划拨和国有企业的分红支持社保，就可以降低劳动力的成本，且不会对劳动力市场产生负面的影响。（完）