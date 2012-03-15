（更正）夏斌和李稻葵不再担任人行货币政策委员

罗兰贝格发布第一季全球电动车发展指数 行业总量中国领先
路透上海3月3日 - 国际管理咨询公司--罗兰贝格最近发布今年第一季全球电动汽车发展指数报告称，由于市场持续快速增长，中国的电动汽车行业总量处于全球领先地位。
(更正：内文第二段,陈雨露现职务应为中国人民大学校长,非北京外国语大学校长)
路透北京3月14日电---中国国务院办公厅通知称,北京大学国家发展研究院院长周其仁、国务院发展研究中心金融研究所所长夏斌、清华大学金融系主任兼任中国与世界经济研究中心(CCWE)主任李稻葵不再担任货币政策委员会委员职务.
周三刊登在政府网上的通知并称,同意清华大学经管学院院长钱颖一、中国人民大学校长陈雨露、北京大学国家发展研究院教授宋国青担任央行货币政策委员会委员.(完)
更多细节,请点选中国政府网网站(here)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
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