中国将用多种工具发挥政策逆周期调节功能--央行

路透上海12月31日电---中国人民银行周六表示,当前宏观经济面临的国内外形势较为复杂,将根据形势变化适时适度进行预调微调,处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期之间关系.综合运用多种货币政策工具,发挥宏观审慎政策措施的逆周期调节功能.

央行网站周六刊登货币政策委员会第四季度例会新闻稿并表示,将进一步完善人民币汇率形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定.

会议认为,当前中国经济金融运行继续朝着宏观调控预期方向发展,经济增长和物价总体趋稳,国际收支趋向平衡;但受欧债危机等影响,世界经济增长乏力,不稳定性不确定性上升,宏观经济面临的国内外形势较为复杂.

央行要密切关注国际国内经济金融最新动向及其影响,继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,进一步增强政策的针对性、灵活性和前瞻性,把握好调控的力度、节奏和重点.

会议提出,要保持合理的货币信贷总量和社会融资总规模,按照有扶有控原则,引导和促进信贷结构优化,加大对社会经济重点领域和薄弱环节的支持力度;继续发挥直接融资作用,更好地满足多样化投融资需求,推动金融市场规范发展,稳步推进利率市场化改革.

此前召开的中央经济工作会议称,2012年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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