周小川称明年继续实施稳健货币政策

路透上海12月31日电---中国人民银行行长周小川称,2012年将继续实施稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性,把握好调控力度、节奏和重点,增强调控针对性、灵活性和前瞻性.

央行网站周六刊登周小川的新年致辞称,央行要发挥好宏观审慎政策逆周期调节功能,同时保持合理的社会融资规模,着力优化信贷结构.继续深化金融改革,加快金融市场发展,加强和改进外汇管理,防范系统性金融风险.

在2011年工作方面,周小川回顾说,今年央行围绕着保持物价总水平基本稳定这一首要任务,贯彻落实稳健的货币政策.同时处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理通胀预期的关系,加强和改善金融宏观调控.

此前召开的中央经济工作会议称,2012年经济社会发展要突出把握好"稳中求进"的总基调,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持政策的连续性和稳定性.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 林高丽

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