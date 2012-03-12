周小川：存准率调整不代表政策松紧

路透北京3月12日电---中国央行行长周小川周一表示,存款准备金率上调或下调不代表货币政策松紧.

周小川在中国"两会"(全国人大和政协)间隙举行的记者会上并称,存款准备金率调整是为了调节市场流动性,对冲外汇流入.

"调整存款准备金率不是为了增强股市信心或使资金流向房地产."他说.

中国央行此前自2月24日起下调存款准备金率0.5个百分点,为年内首次下调;前次下调则在去年12月5日,是近三年来首次调降.(完)

--发稿 沈燕/邵小忆；撰写 康熙泽; 审校 黄凯

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