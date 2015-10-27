中国十三五央行利率调控体系有望完善 加强市场预期引导--专家

路透北京10月27日 - 中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。

其中，中国央行研究局首席经济学家马骏认为，要让市场更多使用诸如SHIBOR、短期回购利率、国债收益率、基础利率等市场利率作为产品定价的基础，并逐步弱化对央行基准存贷款利率的依赖。

“放开存款利率上限是利率市场化的重要里程碑，但还不是利率市场化进程的全部。”他称，“利率市场化进程中的另外两项重要任务是，强化金融机构的市场化定价能力和进一步疏通利率传导机制。”

他并补充称，要通过改革疏通利率传导机制，从而让短期利率的变化和未来的政策利率能有效地影响各种存贷款利率和债券收益率，这两个领域的实质性进展是向新的货币政策框架转型的重要基础。

针对“十三五”时期的宏观调控，央行研究局局长陆磊昨日在“经济每月谈”论坛上则认为，应在政策的自主性和结构性等方面有所创新，同时需要更多地关注“输入性通缩”，而大宗商品是输入性通货紧缩的一个最好的晴雨表。

“即将到来的‘十三五’，宏观调控改革的基本方向之一是使财政和货币政策回归到主流的、可灵活调整的、自主的宏观调控的范畴，...相信在‘十三五’时期，我们会建立逆周期的宏观审慎管理框架。”他说。

中国央行上周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。[nB9S11D021]

中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。（完）