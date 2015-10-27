中国十三五央行利率调控体系有望完善 加强市场预期引导--专家

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京10月27日 - 中国证券报周二报导引述专家称，中国“十三五”(2016-2020年)有望完善中央银行利率调控体系，加强对市场预期的引导，强化价格型调控和传导机制，进一步完善人民币汇率形成机制，完善金融监管。
其中，中国央行研究局首席经济学家马骏认为，要让市场更多使用诸如SHIBOR、短期回购利率、国债收益率、基础利率等市场利率作为产品定价的基础，并逐步弱化对央行基准存贷款利率的依赖。
“放开存款利率上限是利率市场化的重要里程碑，但还不是利率市场化进程的全部。”他称，“利率市场化进程中的另外两项重要任务是，强化金融机构的市场化定价能力和进一步疏通利率传导机制。”
他并补充称，要通过改革疏通利率传导机制，从而让短期利率的变化和未来的政策利率能有效地影响各种存贷款利率和债券收益率，这两个领域的实质性进展是向新的货币政策框架转型的重要基础。
针对“十三五”时期的宏观调控，央行研究局局长陆磊昨日在“经济每月谈”论坛上则认为，应在政策的自主性和结构性等方面有所创新，同时需要更多地关注“输入性通缩”，而大宗商品是输入性通货紧缩的一个最好的晴雨表。
“即将到来的‘十三五’，宏观调控改革的基本方向之一是使财政和货币政策回归到主流的、可灵活调整的、自主的宏观调控的范畴，...相信在‘十三五’时期，我们会建立逆周期的宏观审慎管理框架。”他说。
中国央行上周五宣布降息、降准及定向降准，并放开存款利率上限，从而基本放开利率管制，下一步货币政策将保持连续性和稳定性，加强预调微调，为经济营造松紧适度的货币条件。[nB9S11D021]
中国央行副行长易纲周一表示，利率市场化可为货币政策转向价格型模式创造基础条件，但利率市场化并非一放了之，还是要根据逆周期调控的需要和宏观调控的整体取向，对利率进行调控。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。