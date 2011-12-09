明年年中前中国或再下调存准率三次--摩根大通

路透北京12月9日电---投资银行摩根大通(JPM.N)周五发布报告称,2012年年中,中国居民消费价格指数(CPI)增幅有望降至3%左右;且预计明年上半年,中国还将三次下调存款准备金率各50个基点(basis).

报告指出,通胀压力的减缓,为政策制定者应对经济增长所面临的下行风险,而实施定向宽松的政策挪移出更多空间.财政政策方面,中国或不会因应对当前全球衰退,而再次采取大规模的刺激政策.

"我们认为,政府利用提高收入,以及降低企业和个人税赋的方式,来支持内需还是有很大政策空间的."摩根大通预计,明年中国国内生产总值(GDP)增幅达8.2%.

报告称,随着通胀放缓,中国政府开始对欧美经济困境可能带来的干扰表现得越来越关切.出口增长在过去数月出现放缓态势.虽然到目前为止,新兴市场的需求已有反弹,但未来几个季度,发达市场的疲软或产生一个外溢影响.预计未来一年,贸易流量增速将有所削减.

统计局稍早公布数据显示,11月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%,低於路透调查中值4.4%.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%,亦低於路透调查中值3.3%.

此前中国央行从12月5日起下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策转向拐点出现,始於2010年的一轮紧缩货币政策已阶段性完成.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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