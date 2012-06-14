中国降息後公开市场继续净投放 价量齐助稳增长

焦点：中国反“萨德”浪潮重创韩国企业 化妆品、零售和汽车股暴跌
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* 降息後首周净投放360亿元,连续两周净投放
* 以价量工具支持经济稳定增长
* 正回购中标利率下调推低资金成本
* 正回购利率或存续跌可能性,但下行空间有限
作者 曹巍浩
路透北京6月14日电---中国央行在上周扣动三年半年来首次降息的扳机後,本周在公开市场的价量上,续显助经济"稳增长"之意:连续第二周净投放,且随降息下行的正回购利率,助推市场资金成本.
业内人士并表示,虽然不能完全排除下周正回购利率续跌的可能性,但料下行空间有限.未来,公开市场操作定将配合存款准备金率的调整,给市场提供充足的流动性,助力稳增长,短期限工具或更受青睐.
央行本周公开市场共净投放360亿元.央票继续停发,仍仅进行了正回购操作,但中标利率双双下调.其中周二进行的300亿元28天期正回购,中标利率较上周下跌5个基点(bp)至2.75%;今日进行的150亿元91天正回购,中标利率较上周下跌9bp至3.05%.
"降息就是为了降资金成本,正回购(中标)利率的下调是配合动作,"第一创业证券研究所执行所长王皓宇称,"经济偏弱的状况下,央行需要通过公开市场等方式去提供更多流动性,进而把资金利率拉下来...去倒推经济."
北京一国有银行资深交易员则指出,先前在货币市场与公开市场正回购操作之间存在套利空间,央行或有动力去收窄;央行公开市场操作的大思路,应该就是"防止套利,保持市场均衡."
北京时间12:30,一月和三月期质押式回购加权利率分别报3.1994%和3.4797%,较同期正回购利率分别高出约45和43个bp,修正了之前的倒挂局面.
银行间市场质押式回购加权利率周四窄幅波动.流动性稳中趋紧,资金定价呈现卖方主导趋势.业内人士预计,回购利率震荡上行是大概率事件.稳定经济增长形势仍严峻,央行将维护资金面持续稳定,不排除出台相关政策指导市场.
中国央行上周自2008年末全球金融危机爆发以来首次降息,大型投行普遍预测年内中国还有降息可能.此前在2008年的降息周期中,公开市场28天期和91天期正回购中标利率亦同步下行.
**正回购利率续跌空间或有限**
毫无疑问,央行将维护资金面相对均衡,进而为保持经济增长提供货币保证.相较于法定存款准备金率的下调,碍於到期量的有限,公开市场操作可运作的空间相对有限.但本周在到期量较上周变大的情况下,91天期正回购操作仍随资金面的变化缩量,或佐证央行的这种态度.
至于正回购中标利率未来的走势,路透在今日中标利率公布後采访了七位公开市场交易商机构人士,其中有四位倾向於认为正回购利率短期内或走平;其它则认为纵不能排除其续下行空间,但空间亦有限.
"正回购中标利率是对降息的正常反应,最多再掉一两次.历史经验表明,降息25个点,这边一般也就反应10到15个点,"中信银行金融市场分析师庞爱华称,"当前从市场的角度看,央行还是会保持资金的宽松局面."
王皓宇预计未来三个月仍会降息,故其预计从中期看,正回购中标利率仍会下探.
他认为,在经济偏弱的大环境下,央行会通过数量工具为市场提供更多流动性,进而去倒逼银行放贷,倒推企业投资和居民消费,助力经济增长.至於七天回购利率水平,其认为当前2.7%左右的水平偏高,2.0%到2.5%平台或更合适些.
上述大行资深交易员则表示,相较而言,公开市场操作助力流动性的作用肯定不及存准率下调,故未来公开市场操作不一定需要缩量进行,但其一定会配合存准率的调整,提供充足的流动性给市场.相较而言,短期限工具或更受青睐,毕竟政策刚刚调整,短期工具更有利於实现调控目的.
本周公开市场央票和正回购到期量合计810亿元,其中央票10亿元,正回购800亿元;较上周的520亿元增加.相比上周,28天期正回购操作量持稳,91天期则略有缩量,或为机构提供更多佐证线索.
此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.
上周公开市场小额净投放20亿元,之前连续三周净回笼累计达1,990亿元.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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央票发行(周二) --
(周四) --
正回购 (周二) 300
(周四) 150
央票到期 10
正回购到期 800
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净投放 360(完)
--审校 林高丽
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