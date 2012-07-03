中国再次下调法定存准率时机已成熟--中证报

路透上海7月3日电---官方媒体《中国证券报》周二发表社评表示,7月伊始,刚刚抵御年中考核时点冲击的银行资金面又面临新考验.从保障银行体系流动性平稳充裕角度考虑,再次下调法定存款准备金率时机已成熟.

社评并指出,当前适时、适度降准不仅可释放流动性、刺激信贷投放,还将在平抑金融市场波动、发展债券融资、优化社会融资结构等方面发挥更多积极作用.

年中考核已过,但7月银行资金面依然入难敷出.一方面,在季末突击揽存後,银行需在5日上缴的常规存款准备金随之激增,7月财政存款季节性增长将从银行体系大量抽离可用资金.仅此两项资金需求就可能超过6,000亿元人民币.

另一方面,公开市场、外汇占款对流动性的补充又相当有限.由於央行6月最後一周实施的两期逆回购操作将於7月10日当周到期,7月公开市场实际可用到期资金量仅剩260亿元.5月金融机构新增外汇占款仅234亿元,在6月人民币贬值预期继续升温背景下,预计当月外汇占款很难有更大增长.

可以预期,如央行不加大流动性注入力度,7月银行体系流动性难免会持续趋紧.

社评指出,在实体经济疲弱导致银行惜贷与企业贷款需求萎靡并存的当下,采取进一步宽松政策稳定经济增长显得尤为必要.

作为宏观经济先行指标,中国6月官方和汇丰制造业PMI双双创出七个月来新低.其中虽有季节性因素,但仍彰显中国经济不容乐观.

同时,通胀压力继续呈显着下降态势,也为政策放松提供更大空间.中证报导援引多家机构预期称,6月中国居民消费价格指数(CPI)同比涨幅将回落至2.5%以下.5月CPI同比升幅已经降至3.0%.

文章称,综合来看,考虑到6月降息时隔不久,逆回购更多用於平滑短期特殊因素(如节日备付、时点考核等),管理层关於以调整存准率对冲外汇储备变动的表态,以及降准在扩大货币乘数、刺激银行信贷投放方面功效,降准可能成为央行下一步增加银行流动性首选工具.

为稳增长,中国央行今年以来已经两度下调金融机构存款准备金率,并在6月初降息一次,开始实质推进利率市场化.

而央行前三次降准後,中长期信贷数据所反映的实体经济融资需求未见明显上升.有观点担心当前货币政策已落入"流动性陷阱",对後续政策效果产生怀疑.

中证报认为,这种担心大可不必.尽管5月新增人民币中长期贷款仅2,698亿元,在当月新增贷款总额中占比徘徊在34%的相对低位.但值得注意的是,这一比例已连续两月小幅回升,显示企业投资信心正缓慢增强.

如再考虑到货币政策时滞性,以及降息、结构性减税、启动一批重大项目等一系列稳增长措施逐步推出和落实,货币政策预调微调的累积效应有望在从资本市场到实体经济的各个层面得到全面彰显.(完)

--发稿 冉莹; 审校 乔艳红

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