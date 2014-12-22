91.5%的银行家预计明年一季度货币政策适度或偏松--调查报告

路透北京12月22日 - 中国央行周一发布四季度银行家问卷调查报告显示，四季度认为货币政策“适度”或“偏松”的银行家占比为86.6%，较上季提高2.1个百分点；对下季度，91.5%的银行家预期货币政策“适度”或“趋松”。

报告并显示，四季度有49.8%的银行家认为当前宏观经济“正常”，较上季下降6.2个百分点；有48.8%的银行家认为当前宏观经济“偏冷”，较上季提高6个百分点。

四季度的贷款总体需求指数为64.9%，较上季下降1.7个百分点。分行业看，制造业和非制造业贷款需求指数分别为58%和58.7%，较上季分别下降1.3和1.4个百分点。

同时发布的四季度城镇储户问卷调查报告显示，有52.9%的居民认为物价“高，难以接受”，较上季下降1.1个百分点。

与此同时，有58.8%的居民认为目前房价“高，难以接受”，较上季下降0.7个百分点，37.6%的居民认为目前房价“可以接受”，3.6%的居民认为“令人满意”。

而对于下季度房价，17.3%的居民预期“上涨”，52.5%的居民预期“基本不变”；未来三个月内准备出手购买住房的居民占比为14.5%。

在四季度企业家问卷调查报告中，企业家宏观经济热度指数为31.1%，较上季下降1.1个百分点。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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